العين يستقبل الشارقة «الضيف الثقيل» بفرصته الأخيرة في الدوري

يستقبل فريق العين الساعة الـ10 من مساء اليوم ضيفه الشارقة، ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يمثل «بروفة» حقيقية للفريقين قبل المواجهة التي ستجمعهما يوم 27 الجاري في نهائي كأس رئيس الدولة، قد يستدعي كل فريق عدم كشف أوراقه الكاملة، خصوصاً أن لقب الكأس هو الأقرب لهما لإنقاذ موسمهما بعكس مسابقة الدوري.

ويدخل «الزعيم» المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة مدفوعاً بالمعنويات الكبيرة للاعبيه بعد الانتصار على الوصل في نصف نهائي الكأس، لكن في الوقت نفسه، فإن المباراة

ذاتها قد تلقي بظلالها سلباً، نظراً إلى أنها استنزفت لياقة الفريق الذي أكملها بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 29 عقب طرد الحارس خالد عيسى.

وأكمل أصحاب الأرض تحضيراتهم لمواجهة اليوم، بعد أن جرى استئناف التدريبات في اليوم التالي مباشرة من لقاء «الإمبراطور»، إذ فضّل المدرب العودة للتمارين مباشرة بدلاً عن إعطاء راحة للاعبين، نظراً إلى ضيق الفترة بين المباراتين، كما أن الفريق تنتظره مواجهات قوية في ما تبقى من الشهر الجاري.

من جانبه، أعرب المدير الفني لفريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، عن ارتياحه للمساحة الزمنية الفاصلة بعد آخر مباراة خاضها فريقه المتمثلة في أربعة أيام لأخذ لاعبيه بعض الراحة، موضحاً في مؤتمر صحافي: «في اعتقادي أنها فترة جيدة بعد أن لعبنا العديد من المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية، والآن هدفنا منح اللاعبين فترة استشفاء جيدة، والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة، وثقتي كبيرة بأن الجماهير ستتواجد خلف الفريق، خصوصاً بعد الفوز المستحق الذي حققناه على فريق الوصل، ولا يسعني القول هنا إلا أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية المواجهة وعليهم التحلي بالتركيز العالي».

وأكمل: «في اعتقادي أننا وصلنا إلى مرحلة التركيز المطلوب على مستوى المنظومة الدفاعية للفريق، وفي بعض الأحيان كان الأداء جيداً وتلقت شباكنا بعض الأهداف، ولكن إذا ما أخذنا مباراتنا الأخيرة أمام الوصل في الحسبان، فإننا لعبنا بـ10 لاعبين، كان تركيزهم جميعاً على القيام بالواجبات الدفاعية على أكمل وجه، وأعتقد أن هذا سبب خروجنا بشباك نظيفة وأداء قوي. لقد تمتع جميع اللاعبين في أرض الملعب بالتركيز العالي، والأهم أنهم عملوا فريقاً واحداً لتنفيذ الواجبات الدفاعية بتفاهم كبير، وهذا هو السبب في تحقيق النتيجة الإيجابية».

على الجانب الآخر، يأمل فريق الشارقة صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة في أن يحقق الانتصار هو الآخر، إذ يكافح في سبيل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري، كما يأمل في تحقيق فوز معنوي قبل اللقاء الذي سيتجدد بين الطرفين في نهائي الكأس.

وكثف الشارقة من تحضيراته عقب مباراته الأخيرة أمام عجمان في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وذلك من أجل خوض هذه المباراة بكامل قوته بحثاً عن الفوز وبلوغ النقطة 45، وعكف الجهاز الفني للفريق الشرقاوي على معالجة بعض الثغرات الفنية التي صاحبت مباراة الفريق الأخيرة، خصوصاً في الشوط الأول بعد استقبال الفريق لهدف السبق في المباراة.

وحشد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، كل نجوم الفريق من أجل خوض هذه المباراة طمعاً في إحداث مفاجآت جديدة، خصوصاً أن الفريق يدخل هذه المباراة بروح معنوية عالية، عقب بلوغه الدور النهائي كأس رئيس الدولة التي سيواجه خلاله العين في 28 الجاري.

• مدرب العين فضّل العودة للتمارين مباشرة عقب مباراة الوصل بدلاً عن إعطاء راحة للاعبين، نظراً إلى ضيق الوقت.

• عكف مدرب الشارقة على معالجة الثغرات الفنية التي صاحبت الفريق في مباراته الأخيرة أمام عجمان.