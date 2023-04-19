المنافسة على الوصافة تغري الوصل أمام بني ياس

يسعى الوصل إلى استعادة انتصاراته عندما يلتقي مع بني ياس في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 10 مساءً على استاد الوصل في زعبيل، إذ يمتلك «الإمبراطور» في رصيده 40 نقطة في المركز السادس، بينما لدى بني ياس 22 نقطة في المركز الـ10.

ويأمل الوصل أن ينافس على المركز الثاني في لائحة الترتيب، الذي أصبح أقصى طموحات الفريق في الموسم الحالي، بعدما ابتعد عن سباق المنافسة على اللقب باتساع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى تسع نقاط، إلى جانب خروجه من نصف نهائي كأس رئيس الدولة بخسارته أمام العين بهدف دون رد.

ويسعى الوصل إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أن الفريق قدم موسماً استثنائياً من الجوانب كافة، ولكن نتائجه تراجعت في الجولات الماضية، بعدما حقق أسوأ سلسلة من النتائج السلبية له في الموسم الحالي، بعدم تحقيق أي انتصار في آخر ست مباريات، بتعادله وخسارته أمام العين في الكأس، أما في الدوري تعادل مع كل من الشارقة واتحاد كلباء وخسر من الجزيرة وعجمان في الجولات الأربع الماضية، ليتراجع من المركز الثاني إلى السادس ويخسر حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويفتقد الوصل لخدمات الأرجنتيني توماس شانكلاي والجزائري جمال الدين بن العمري بعد حصولهما على البطاقة الحمراء أمام العين في نصف نهائي الكأس.

في المقابل، يدخل بني ياس اللقاء بهدف تحسين مركزه في لائحة الترتيب، بعدما تراجعت نتائج «السماوي» في الدور الثاني من الدوري بتحقيقه انتصاراً واحداً على الظفرة في آخر ثماني مباريات خاضها الفريق في المسابقة.