راشد عيسى: أجمل ذكرياتي «هدفي الأولمبي 2012» تزامن مع مدفع الإفطار

وصف لاعب الأبيض الإماراتي السابق وقائد فريق حتا الحالي راشد عيسى الهدف الذي سجله مع المنتخب الأولمبي بمرمى منتخب بريطانيا في أولمبياد لندن 2012 بأنه أجمل ذكرياته التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك على الرغم من أن نتيجة المباراة انتهت لصالح أصحاب الأرض 3-1، مشيراً إلى أن ذلك الهدف كان له أهمية كبيرة خصوصاً أنه جاء في المحفل الأولمبي الكبير وفي شباك أحد أقوى المنتخبات العالمية.

وقال راشد عيسى لـ«الإمارات اليوم»: «خضت عدداً كبيراً من المباريات في شهر رمضان مع المنتخبات أو الأندية ولكل منها ذكرياتها الجميلة، ولكن يبقى لذلك الهدف شكل آخر خصوصاً أن وقت تسجيله تزامن مع مدفع الإفطار بتوقيت الإمارات».

«الإمارات اليوم» التقت راشد عيسى، وأجرت معه الحوار التالي:

■■ ما أجمل ذكرياتك في رمضان؟

■ لدي ذكريات أعتز بها حدثت في وقت قريب وأخرى في سنوات مضت ومنها هدفي في الأولمبي في مرمى بريطانيا والأيام التي عشناها في بريطانيا أثناء الأولمبياد والتي يومها لم نتمكن من الصيام لمدة 13 يوماً تم قضاؤها بعد العودة للدولة لأننا كنا على سفر شبه دائم نتنقل بين المدن البريطانية لذلك كان غير متاح لنا الصيام.

■■ ما الذكرى الحديثة تعتز بها حدثت في شهر رمضان المبارك؟

■ نجاح فريق حتا في تأكيد صدارته لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجاري واقترابه من الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين كما نجح «الإعصار» في تسجيل أربعة انتصارات خلال الشهر الفضيل بقيادة المدرب الدكتور عبدالله مسفر والذي نعتبره أكثر من كونه مدرباً بل هو موجه وصديق للجميع.

■■ ما أبرز الصعوبات التي تواجهك؟

■ شهر رمضان شهر بركة ورزق وخير والصعوبات هي ليست بسبب الصيام بل الإرهاق الناتج عن تغيير وقت التدريب والمنافسات القوية وقلة التغذية يوم المباراة وهو أمر طبيعي تزامناً مع الصيام إضافة إلى قلة النوم الكافي والنظام الغذائي الذي يتغير بواقع شهر قياساً بباقي شهور السنة، ما يفقدنا الراحة الكاملة التي يعوضها الجهازان الطبي والبدني بعدد من الإجراءات المعتادة.

■■ ما أصعب شيء عليك في شهر رمضان المبارك رياضياً؟

■ تنسيق الطعام لفطور يوم المباراة أو وجبة السحور التي تليه هو الأصعب بالنسبة لي إذ بصراحة في يوم المباراة لا أتمكن من تناول الطعام الكافي فأنا لا آكل بشكل طبيعي في الفطور عندما تنتظرني مباراة وبعدها ومن شدة الإرهاق ليس من السهل تناول الطعام لذلك أتناول السحور بشكل بسيط، ولذك علي التعويض في اليوم التالي وهذا الأمر مفروغ منه وهو لا يخصني وحدي بل معظم اللاعبين، وأرى أن التدرب على النظام الغذائي المصاحب لشهر رمضان المبارك ليس صعباً والاقتداء باللاعب إسماعيل مطر يقود للنجاح بذلك.

■■ كيف تقضي وقتك في رمضان وما أكلاتك المفضلة في رمضان؟

■ البقاء مع الأهل والأحبة والأصدقاء في شهر رمضان المبارك أكثر من باقي أشهر السنة، ما يعد إضافة للبعد الاجتماعي لذلك فإن أيام شهر رمضان تعد بالنسبة لي وللجميع من أسعد الأيام بوجود وقت يلتقي فيه الأهل مع بعضهم والأصدقاء وأنا اطمح دائماً لأحصل على هذه الفرصة وبخصوص الطعام الذي أحب تناوله فإنه الثريد باللحم وإن كان فيه زيوت كثيرة لكنها سرعان ما تحرق بممارسة الرياضة والتي هي كفيلة بذلك لكن الثريد ليس بيوم المباراة بل في أيام أخرى.

راشد عيسى:

• الثريد باللحم أكلتي المفضلة لكن لا أتناوله في يوم المباراة.

• سعيد بتاكيد صدارة حتا لدوري الموسم الحالي في شهر رمضان.

• عبدالله مسفر أكثر من مدرب.. نعتبره موجه وصديق للجميع.