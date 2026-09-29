عبدالكريم ناعم: التفاصيل الصغيرة تحسم قمة العراق والسعودية

أكد مدرب حراس مرمى المنتخبات العراقية السابق، الدكتور عبدالكريم ناعم، أن مواجهة العراق والسعودية في الجولة الثالثة من «خليجي 27»، اليوم، تتطلب قراءة فنية مختلفة من المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، لقيادة «أسود الرافدين» نحو صدارة المجموعة، مشيراً إلى أن تقارب مستوى المنتخبين يمنح التفاصيل الصغيرة أهمية كبيرة، ومنها الحفاظ على التقدم والشباك النظيفة، والتعامل ذهنياً مع ضغط الأرض والجمهور.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قمة العراق والسعودية ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، ولا يمكن أن تكون مباراة الكويت مقياساً لمواجهة العراق مع السعودية، أو مواجهة السعودية مع عُمان، لأن المنتخب السعودي يختلف تكتيكياً وفي جودة لاعبيه. ويحتاج أسود الرافدين إلى إغلاق المنافذ أمام اندفاعه، وتضييق المساحات في وسط الملعب، مع استثمار سرعة الأطراف في الهجمات المرتدة. وستكون قراءة غراهام أرنولد للمباراة، وتوقيت تعديلاته وتبديلاته، مؤثرة وفي غاية الأهمية، فالتفاصيل الصغيرة قد تحسم مواجهة متقاربة فنياً وذهنياً».

وأضاف: «اعتاد لاعبو أسود الرافدين اللعب تحت الضغط، وسيجدون مساندة من الجمهور العراقي، لكن عليهم الحفاظ على الهدوء وتجنب الأخطاء والانجرار العاطفي».

وعن إمكانية أن يلعب المنتخبان من أجل صدارة المجموعة، تفادياً لمواجهة محتملة مع الإمارات، في حال تصدرها، أوضح ناعم: «لا أعتقد أن ذلك سيكون حاضراً في المباراة، فمن يسعَ إلى اللقب فعليه الاستعداد لأي منافس».

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وتعادل.