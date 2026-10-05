ماجد ناصر: أتوقع بنسبة 120% أن يكون لقب «خليجي 27» إماراتياً

أعرب حارس مرمى الوصل وشباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ماجد ناصر، عن ثقته بقدرة «الأبيض» على الفوز أمام السعودية في نهائي «خليجي 27»، المقرر غداً في جدة، مؤكداً أن بصمة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، وتطور أداء اللاعبين يعززان فرص التتويج، ومشدداً على أن ثقته بعودة اللقب إلى الدولة تصل إلى 120%، وأن الجمهور «رقم واحد وليس الرقم 12».

وقال ماجد ناصر لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع بنسبة 120% أن يكون خليجي جدة إماراتياً»، مثمناً اختيار اتحاد الكرة زلاتكو لقيادة المنتخب، ومعتبراً أن المستويات والنتائج تعكس نجاح الجهود المبذولة لإعادة «الأبيض» إلى الواجهة.

وأضاف أن زلاتكو لن يخوض النهائي بعشوائية، متوقعاً اعتماده على الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب، واللعب المفتوح، واستثمار المهارات الفردية والتسديد من مسافات بعيدة، مع تنويع الحلول الهجومية والجمع بين الضغط والتنظيم الدفاعي.

وأوضح أن مسؤولية كبيرة تنتظر لاعبي الوسط والهجوم، ومن بينهم نيكولاس خيمينيز ولوان بيريرا، مؤكداً قدرتهم على أداء أدوار مختلفة تمنح المنتخب خيارات متعددة للوصول إلى المرمى السعودي.

ورأى أن النهائي لن يكون أصعب من مواجهة عُمان، وقال: «كان الفوز صعباً، والمباراة قوية وجميلة. دائماً أصف مواجهات الإمارات وعُمان بكلاسيكو الخليج، وأرى أن مباريات نصف النهائي تكون أحياناً أصعب من النهائي. برأيي، من يتجاوز مواجهة كهذه يستطيع إسعاد جماهيره في النهائي».

وأشار إلى أهمية الاستشفاء ومراجعة تسجيلات المنتخبين لرصد الإيجابيات والسلبيات، متوقعاً تغييرات محتملة في التشكيلة، ومؤكداً أن أبرز التحديات يتمثل في بعض الإصابات البسيطة والإرهاق، ومثمناً تضحيات اللاعبين وحرصهم على المشاركة رغم الإصابات.

واستعاد ماجد ناصر ذكرياته أمام السعودية، قائلاً: «أتذكر أول مباراة خضتها أمامها عام 2005، وكانت ودية وانتهت بالتعادل السلبي، وشاركت بديلاً لوليد سالم. ورغم طابعها الودي، كانت قوية بسبب حماسة الجمهور».

وأضاف أن السعودية تمتلك تاريخاً وعناصر مميزة، مستذكراً صعوبة مواجهة محمد نور وياسر القحطاني، وقال: «الجمهور السعودي يعشق لاعبي منتخبه، وهم يحرصون على رد هذا الدعم بأفضل أداء».

وعن نصف نهائي «خليجي 18»، قال: «كانت مواجهة استثنائية وتحدياً كبيراً، وأسهم الجمهور في حسمها بهدف إسماعيل مطر، وأسميها مباراة إسماعيل مطر». وأبدى ثقته بقدرة الدفاع الإماراتي على الحد من خطورة سالم الدوسري، كما نجح المنتخب سابقاً في التعامل مع ياسر القحطاني.

الجمهور رقم واحد وليس 12

أكد ماجد ناصر أهمية دور اتحاد الكرة في التحفيز الجماهيري قبل نهائي «خليجي 27»، وقال: «الجمهور هو اللاعب رقم واحد وليس 12. عندما يرى اللاعب مشجعاً قطع مسافة بعيدة لمساندته، يستنفر طاقاته. خسرنا افتتاح «خليجي 18» أمام عُمان، ثم عدنا وتوجنا بدعم الجمهور وحضور الشيوخ».

واعتبر أن الحلم بالبطولة حق مشروع لجميع اللاعبين، وأن تصاعد الأداء يمنحهم دافعاً إضافياً، مشدداً على ضرورة استثمار الدعم المعنوي بتقديم مباراة تليق بطموحات الجماهير الإماراتية، ومواصلة العمل بالتركيز والثقة حتى اللحظة الأخيرة من النهائي المرتقب أمام المنتخب السعودي القوي.

واختتم معرباً عن أمله في أن يهدي اللاعبون اللقب إلى القيادة والجمهور، مؤكداً أن «الأبيض» يمتلك الإمكانات والروح اللازمة لإنجاز المهمة وإسعاد جماهيره.