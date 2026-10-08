راشد عبدالرحمن: ردة فعل اللاعبين لم تكن بالمستوى المطلوب

حمّل لاعب المنتخب الوطني السابق، وأحد المساهمين في تتويج الإمارات بلقب «خليجي 18»، راشد عبدالرحمن، مدرب «الأبيض»، الكرواتي زلاتكو داليتش، المسؤولية الأكبر عن الخسارة أمام المنتخب السعودي في نهائي «خليجي 27»، كما انتقد أداء اللاعبين في المباراة، مؤكداً أن «ردة فعل اللاعبين بعد استقبال الهدفين لم تكن بالمستوى المطلوب».

وقال راشد عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم» إن زلاتكو لم يحسن قراءة المنتخب السعودي قبل المباراة وخلال مجرياتها، موضحاً أن التحضير الفني لم يعكس فهماً كافياً لشخصية المنافس وأسلوبه، خصوصاً قدرته على استثمار المساحات واللعب بين الخطوط.

وانتقد راشد ما وصفه بتصريح المدرب قبل النهائي عن سهولة مواجهة المنتخب السعودي، وقال: «مثل هذا الكلام ربما ترك انطباعاً لدى لاعبي الإمارات بأن المباراة ستكون سهلة، وفي المقابل قد يكون منح لاعبي السعودية حافزاً إضافياً لتقديم مباراة كبيرة».

وأضاف: «أشعر بأن المدرب لم يقرأ شخصية المنتخب السعودي وهويته الفنية بصورة جيدة، وهو ما ظهر في استقبال هدفين خلال الدقائق الأولى، وكانت هناك تنبيهات إلى قدرة المنافس على استثمار المساحات، لكن تنظيم المنتخب داخل الملعب لم يمنع لاعبي السعودية من استغلالها والاختراق من خلالها».

ورأى أن التبديلات لم تقدم الحلول المناسبة لتغيير مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن إشراك المهاجم سلطان عادل لم يصاحبه توفير الكرات التي تساعده على تهديد المرمى، وقال: «وجود المهاجم وحده لا يكفي، إذ يجب أن تكون هناك طريقة واضحة لإيصال الكرة إليه ومنحه فرصاً للتسجيل»، ولم يُعفِ راشد اللاعبين من مسؤوليتهم، مؤكداً أن ردة فعلهم بعد استقبال الهدفين لم تكن بالمستوى المطلوب، باستثناء محاولات محدودة من بينها كرة خيمنيز التي ارتطمت بالقائم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وتابع: «عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم السعودية بهدفين دون رد، كان هناك وقت كافٍ للعودة، لكننا لم نشاهد المنتخب الإماراتي يلعب بالضغط المطلوب لتغيير النتيجة، وبدا لي وكأن المدرب تقبّل النتيجة مبكراً».

وقلل راشد عبدالرحمن من تأثير الحضور الجماهيري السعودي الكبير في خسارة «الأبيض»، معتبراً أن امتلاء المدرجات يجب أن يمنح اللاعب دافعاً لتقديم أفضل ما لديه، وقال: «اللاعب يستمتع عندما يشاهد جمهوراً كبيراً يتابعه، ولا أرى أن الحضور الجماهيري كان سبباً سلبياً يبرر ما حدث».