"رائعة تاعرابت" تعرقل شباب الأهلي في الوقت القاتل وتسعد العين (صور)

أحرز المغربي عادل تاعرابت هدفاً في الوقت القاتل ليتعادل النصر مع شباب الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 50 نقطة في ويصل رصيد "العميد" إلى 24 نقطة، ليحصل العين على دفعة قوية في العودة للمنافسة على صدارة الترتيب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة من الفريقين في أول 15 دقيقة، بعدما كاد المغربي عادل تاعرابت أن يحرز الهدف الأول للنصر من كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء وأبعدها حارس شباب الأهلي حسن حمزة إلى ركلة ركنية (5)، بينما رد الفريق الضيف بإحراز الهدف الأول عندما لعب الأوزبكي عزيز غانييف تمريرة جميلة انفرد على إثرها يحيى الغساني ولعب الكرة بمهارة من فوق الحارس أحمد شامبيه في المرمى (10).

في المقابل رد "العميد" بشكل سريع وأحرز هدف التعادل من هجمة قادها لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز ومرر الكرة إلى الإيفواري عبدالله توري الذي خدع حارس شباب الأهلي وسدد الكرة مباشرة في المرمى (12).

ونشط شباب الأهلي في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، وتألق شامبيه بتصديه لفرصة خطرة لعبها السوري عمر خريبين برأسه (31)، بينما أهدر البرازيلي يوري سيزار فرصة محققة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم (36).

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما لعب الفريقين بطريقة هجومية، وأهدر البرازيلي رينان فيكتور فرصة خطرة من كرة عرضية لعبها يوري سيزار وقابلها فيكتور برأسه فوق العارضة (49)، بينما تألق حسن حمزة في التصدي لكرة قوية من البوسني سمير ميميفيتش (52).

وفي الدقيقة 65 أحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ويتحسن بعدها أداء النصر ولكن من دون خطورة على مرمى شباب الأهلي، قبل أن يحرز المغربي عادل تاعرابت هدفاً رائعاً من ركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة 89 وحصل تاعرابت على البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل.