"هاتريك" لخيول الإمارات في افتتاح مهرجان "كريفن" البريطاني العريق

انتزعت خيول الإمارات، ثلاثة انتصارات في سباقات اليوم الافتتاحي من مهرجان "كريفن" البريطاني، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، على مضمار "نيوماركت" العريق، ويمتد لثلاثة أيام، في محطة هامة للوقوف على مدى استعدادات الخيول للموسم البريطاني الجديد 2023، خاصة مع اقتراب أولى السباقات الكلاسيكية (2000 غينيز الإنجليزي) و(1000 غينيز الإنجليزي) الذين يقامان الشهر المقبل.

وحمل اثنان من الانتصارات الثلاثة لخيول الدولة، شعار فريق "غودولفين" العالمي، بافتتاح الجواد "ماجستيك برايد" أولى انتصارات الشعار الأزرق الشهير، بفوزه في الشوط الأول الذي جرى لمسافة 1400 متر، قبل أن يظفر زميله "أوتومان فليت" بلقب الشوط الرابع والرئيس (أيرل أوف سيفتون ستيكس" لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 1800 متر عشبي، ويسدل الستار بفوز الجواد "بلو ستورم" لسلطان علي بلقب بطولة السرعة (بات سيمولن ميموريال) التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1000 متر عشبي.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة الجواد "أوتومان فليت" للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من الشوط الرابع والرئيس، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطعاً خط نهاية الشوط الممتد لمسافة 1800 متر عشبي بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و55 ثانية و17 جزء من الثانية، بفارق الطولين عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي "بوكر بايس" المملوك لـ "إدوارد وور" وتولى قياده الفارس ريان مور تحت إشراف المدربين "تي سيمون وإي دي كريسفورد.