نقطة تؤجج التنافس بين دبا الحصن و«الصقور» في دوري «الأولى»

أصبح فريق حتا الأقرب للتأهل واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حقق انتصاراً جديداً في الجولة الـ30 لدوري الدرجة الأولى، التي اختتمت أول من أمس، وشهدت فوز حتا على الذيد بهدفين نظيفين، وهو سابع فوز على التوالي للفريق داخل

ملعبه وخارجه، ليصبح رصيده 68 نقطة مقترباً بشكل كبير من التأهل مع امتلاكه فارق تسع نقاط بينه وبين صاحب المركز الثالث، بالمقابل تمسك دبا الحصن بالمركز الثاني، بعد فوز مهم على التعاون بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده إلى النقطة 60، بينما فاز فريق الإمارات «الصقور» على مصفوت بثلاثة أهداف لهدف وواصل ملاحقته للمتصدر والوصيف برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق دبا الحص صاحب المركز الثاني المؤهل إلى دوري المحترفين.

وشهدت آخر جولتين في دوري الدرجة الأولى ثمانية مشاهد فنية متنوعة.

1- 21 انتصار

حقق فريق حتا انتصاره رقم 21 في الموسم الحالي للبطولة الذي يعد أعلى عدد من الانتصارات يحققها «الإعصار» في أي من مشاركاته السابقة لدوري الدرجة الأولى، ما عزز حظوظه بقوة للتأهل واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

2- صدارة الهدافين

لم تتغير حال صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى في آخر جولتين، إذ لايزال لاعبا الإمارات البرازيلي ديغو فارياس والعروبة الصربي فيليب في المركزين الأول والثاني، ولكل منهما 20 هدفاً.

3- وصافة

حافظ فريق دبا الحصن على وصافة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، ووصل للنقطة 60 بعد الفوز الكبير الذي حققه على التعاون بثلاثية نظيفة، مستغلاً الفرصة القوية المتاحة للصعود واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، إذ استغل دبا الحصن الغيابات العديدة في صفوف التعاون وحسم النتيجة لمصلحته في مباراة ظهرت جماهيرية.

4- بقاء «سيتي»

أصبح فريق «سيتي» بقيادة المدرب المواطن محمد البلوشي، الأقرب للبقاء في دوري الدرجة الأولى بعد أن وسع الفارق بينه وفريق بينونة إلى سبع نقاط قبل آخر أربع مباريات في البطولة، بعد أن فاز على الرمس بهدفين مقابل واحد وأصبح بحاجة إلى أربع نقاط للبقاء الرسمي في حال فاز منافسه بينونة في مبارياته المتبقية.

5- فرسان هسبانيا

أصبح موقف فريق فرسان هسبانيا صعباً بالبقاء، خصوصاً بعد أن توسع فارق النقاط بينه وبين فريق «سيتي» في المركز الآمن إلى 9 نقاط، مع تبقي 12 نقطة في الملعب، إذ يحتاج إلى مساعدة الآخرين للبقاء في الدوري.

6- خسارتان لمصفوت

تعرض فريق مصفوت لخسارتين متتاليتين مع حتا 3-1، ومع الإمارات بالنتيجة نفسها في آخر جولتين، وهي المرة الأولى له في الموسم الحالي التي يتعرض فيها لخسارتين متتاليتين، والسبب أنه لعب مع فريقين يتنافسان على الصعود وممنوع عليهما نزيف النقاط، وعلى الرغم من ذلك واصل وجوده في المركز الرابع.

7- الفجيرة يعود

واصل فريق الفجيرة نتائجه الإيجابية للجولة الرابعة على التوالي، محققاً ثلاثة انتصارات وتعادلاً، وهو الذي حدث في الجولة الماضية مع الحمرية بهدفين لكل منهما، بعد أن كان متقدماً حتى آخر دقائق المباراة، وهي أفضل سلسلة نتائج إيجابية له في الموسم الحالي.

8- نقلة العربي

نجح مدرب العربي عبدالغني المهري في أحداث نقلة نوعية في أداء ونتائج فريق العربي منذ تسلمه الفريق منتصف الموسم الحالي، محققاً سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية، وخصوصاً في آخر ست جولات بواقع ثلاثة انتصارات، ومثلها تعادلات.