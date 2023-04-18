خيوط الهبوط في يد البطائح.. هل يفعلها مع دبا

يخوض دبا الفجيرة أهم مباراة له هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على البطائح عند الـ10 من مساء اليوم، في افتتاح الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولكن تكون هناك بدائل أمام النواخذة، سواء الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مساعيه الناجحة في الفترة الأخيرة للتمسك بمقعده بين المحترفين.

واستطاع دبا الفجيرة، أن يحصل على أربع نقاط في آخر مباراتين بالفوز على خورفكان بهدف دون رد، والتعادل مع الوحدة بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 وبفارق ست نقاط فقط، عن منافسه البطائح.

ويُدرك رجال المدرب الوطني، حسن العبدولي، أن الخسارة أمام البطائح الليلة تعني توديع دوري المحترفين رسمياً دون النظر للنتائج المتبقية في المسابقة، إذ سيرفع البطائح رصيده للنقطة 21 متف

وقاً بفارق تسع نقاط مع أفضلية للمواجهات المباشرة له مع دبا.

وباتت خيوط الهبوط في يد البطائح، الذي لو حقق الفوز فسيرمي بدبا الفجيرة والظفرة معاً إلى دوري الهواة دون النظر لنتيجة مباراة الأخير مساء اليوم مع خورفكان.

وستكون مباراة دبا الفجيرة فرصة كبيرة للبطائح ومدربهم المغربي سعيد شختيت، لتذوق أول انتصار له على ملعبه هذا الموسم، والأولى له في الدور الثاني.

ويعود آخر انتصار لفريق البطائح إلى الجولة الـ10، حينما فاز على دبا الفجيرة بهدف دون رد، دون أن يعرف طريقه للانتصارات في 12 مواجهة متتالية مكتفياً بالتعادل مع عجمان والظفرة وخورفكان وبني ياس واتحاد كلباء والنصر، والخسارة من شباب الأهلي، والشارقة والوحدة والوصل والعين والجزيرة. وكان البطائح قد تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، وهي النتيجة التي وضعت الفريق في موقف لا يُحسد إليه في الجولة الـ23.