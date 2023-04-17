فوز البطائح في الجولة 23 يحسم صراع الهبوط ويفرض على دبا والظفرة مغادرة «المحترفين»

قد تحسم مباراة البطائح ودبا الفجيرة، التي ستجمعهما في العاشرة من مساء غدٍ في افتتاح المرحلة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، هوية الهابطين إلى دوري الهواة.

ويحتل البطائح المركز 12 برصيد 18 نقطة، ويأتي خلفه دبا الفجيرة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الظفرة المركز 14 والأخير بثماني نقاط فقط.

وسيضمن فوز البطائح على دبا حسم الصراع بصورة نهائية على مقاعد المحترفين برحيل الظفرة ودبا عن دوري المحترفين، وهبوطهما إلى دوري الهواة.

وفي حال الفوز سيرفع البطائح رصيده إلى النقطة 21، وبفارق تسع نقاط كاملة، مع وجود ثلاث مباريات متبقية في الدوري، لكن ذلك لن يكون كافياً لفريق دبا للبقاء، وإن فاز فيها، مقابل خسارة البطائح، لتمتع الأخير بأفضلية المواجهات المباشرة التي تأتي لصالحه، باعتباره قد فاز ذهاباً أيضاً على دبا في الجولة 11 بهدف دون رد.

وتنص المادة 15 من لائحة المسابقات على أنه في حال تساوي ناديين أو أكثر في عدد النقاط نفسه، يتم تحديد المراكز في جدول الترتيب بحسب النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، ثم النادي الذي حقق أعلى فارق في الأهداف في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في النقاط.

وإذ وصل البطائح للنقطة 21 سيكون الظفرة قد هبط رسمياً لدوري الهواة، وإن فاز على خورفكان في المباراة التي ستجمعهما غداً، إذ سيظل الفارق بينه وبين البطائح عند 10 نقاط، مع وجود تسع نقاط متبقية في المسابقة.

وتبدو نظرياً فرصة الظفرة هي الأصعب من بين الفرق الثلاثة المتصارعة على البقاء، لحاجته إلى الفوز في المباريات الأربع المتبقية في الدوري، مع خسارة البطائح لـ11 نقطة من أصل النقاط المتبقية له في الدوري، وعدم حصول منافسه الثالث على مقعد البقاء دبا الفجيرة على أكثر من سبع نقاط من المباريات التي تنتظره في الدوري.

وبات دبا الفجيرة في حاجة ماسة لتحقيق الفوز على البطائح في مباراة الغد لإحياء آماله بصورة كبيرة في البقاء، إذ سيتقلص الفارق بين الفريقين عند ثلاث نقاط فقط، وهو ما سيزيد من صعوبة الصراع في الهبوط خلال الجولات المقبلة في الدوري، التي تنتظر البطائح فيها مواجهات من العيار الثقيل، مع كل من الجزيرة والنصر والعين، بينما سيلعب دبا مع النصر والشارقة والظفرة بالترتيب.

وانتفض دبا الفجيرة في آخر جولتين، بحصوله على أربع نقاط من الفوز على خورفكان بهدف دون رد، وتعادله الإيجابي مع الوحدة بهدف لكل فريق، ليعود الفريق من بعيد ويشعل الصراع على البقاء، بعد أن كان قريباً من الحسم قبل جولتين.

في المقابل، مازال البطائح يُعاني سلسلة النتائج غير الإيجابية بخسارته الكبيرة في الجولة الماضية من شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، ليظل هو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الانتصارات في الدور الثاني من المسابقة.

ويعود آخر فوز للبطائح في الدوري في الجولة 11، وكان على حساب دبا، حينما فاز عليه بهدف دون رد، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الفريق طعم الانتصارات، رغم المستويات القوية التي يقدمها في المسابقة.

المباريات المتبقية للفرق الثلاثة

- البطائح يلعب مع (دبا والجزيرة والنصر والعين).

- دبا يلعب مع (البطائح والنصر والشارقة والظفرة).

- الظفرة يلعب مع (خورفكان وعجمان والجزيرة ودبا).