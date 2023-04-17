النصر يبحث عن تحدٍّ جديد أمام شباب الأهلي في غياب ليما

يبحث فريق النصر عن تحدٍّ جديد في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، لإثبات تغير الفريق عن الدور الأول الأسوأ في تاريخه، وذلك عندما يستقبل المتصدر فريق شباب الأهلي في استاد آل مكتوم، ويرغب اللاعبون في إثبات أن الفريق قادر على منافسة الفرق الكبرى، وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً بعد أن الحق الخسارة بالعين في عقر داره بالجولة 20، ثم عاد وأرهق الجزيرة بالجولة 22، رغم خسارته نتيجة المباراة في الثواني الأخيرة، وهي المباراة التي شهدت تشجيع جمهور العميد للاعبيه، رغم الخسارة، بعد تقديم مباراة قوية والعودة من التأخر، لينال اللاعبون احترام الجمهور الحاضر في المباراة باستاد محمد بن زايد.

ويتفرغ النصر حالياً لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والمنافسة على لقب كأس رابطة المحترفين، بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بجانب أندية الجزيرة والشارقة والعين.

وشهدت استعدادات النصر لمباريات شباب الأهلي استمرار الروح المعنوية العالية للفريق الذي يوجد في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وذلك قياساً على ما قدمه الفريق في الجولات الثلاث الماضية، بعد الفوز على العين واتحاد كلباء، والخسارة بصعوبة أمام الجزيرة في أبوظبي، وهو ما يعني إمكانية تحقيق مفاجأة في مباراة شباب الأهلي، ليشعل صراع اللقب مجدداً بالجولات الثلاث الأخيرة من عمر البطولة.

وسيغيب عن النصر في مباراة شباب الأهلي المدافع المقيم البرازيلي ليما، الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الجزيرة، وهو ما قد يشكل أزمة في خط الدفاع من جديد، بعد أن استقر الفريق قليلاً في الفترة الماضية، وسيجد مدرب الفريق نفسه مجبراً على الدفع باللاعب البوسني سمير مميسيفيتش في خط الدفاع مرة أخرى، ليكون بجانب المدافع محمد علي شاكر.

مباريات الجولة 23

يوم الثلاثاء

- الظفرة - خورفكان.

- الوحدة - الجزيرة.

- النصر - شباب الأهلي.

- البطائح - دبا.

يوم الأربعاء

- الوصل - بني ياس.

- اتحاد كلباء - عجمان.

- العين - الشارقة.