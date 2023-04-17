الجزيرة يزيد معاناة الوصل في دوري «أقوياء اليد»

زاد الجزيرة من معاناة الوصل في دوري كرة اليد بالموسم الحالي، بعدما فاز «فخر أبوظبي» على «الإمبراطور» 29-27 في صالة نادي الوصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور النهائي للدوري، بينما انتصر مليحة على دبا الحصن 40-34.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، متساوياً بالرصيد نفسه مع مليحة، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، إذ يزاحم الفريقان العين الذي يمتلك في رصيده 12 نقطة في المركز الثالث، في المقابل توقف رصيد الوصل عند سبع نقاط في المركز السابع، ليواصل «الإمبراطور» نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدور النهائي، بينما حقق فوزاً واحداً على دبا الحصن الذي يحتل المركز الثامن برصيد خمس نقاط، بعدما خسر جميع مبارياته في الدور نفسه.

وعقب نهاية مباريات الجولة الخامسة أصبح الشارقة بإمكانه حسم اللقب في الجولة المقبلة التي ستقام في عقب فترة التوقف الدولي، إذ يلتقي مع الوصل في 2 مايو المقبل على صالة الوصل، في الجولة التي ستشهد ثلاث مباريات، تجمع الجزيرة مع مليحة وشباب الأهلي مع دبا الحصن والعين مع النصر.

وفي حال فوز الشارقة على الوصل، سيضمن «الملك» التتويج بلقب الدوري والحفاظ على الدرع للمرة السابعة توالياً، والـ17 في تاريخه، قبل خوض مباريات الجولة الختامية في 6 مايو التي ستشهد إقامة أربع مباريات، تجمع الشارقة مع الجزيرة والنصر مع الوصل ودبا الحصن مع العين ومليحة مع شباب الأهلي.