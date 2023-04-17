4 مباريات تقف بين دبا الحصن و«حلم الصعود»

تمكن فريق دبا الحصن من تحقيق فوز مهم على التعاون بثلاثية نظيفة، أول من أمس، ضمن الجولة 30 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 60 نقطة، ويتمسك بمركز الوصيف، ويقترب من التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وتقف أربع مباريات مهمة بين دبا الحصن، وتحقيق حلم الصعود حتى نهاية الموسم، إذ

يحمل شعار «الفوز فقط» فيها حتى يتمكن من الصعود إلى «المحترفين»، بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

وسيلعب دبا الحصن مع كل من الحمرية ومسافي ومصفوت والذيد بالترتيب في أربع مباريات تعد صعبة، كونها تأتي أمام فرق لاتزال تبحث عن النتائج الإيجابية لتحسين مواقعها في ترتيب البطولة، ما يجعل دبا الحصن في حاجة كبيرة إلى التركيز الشديد، حتى لا يضيع أي نقاط، خصوصاً في ظل الصراع بينه وبين فريق الإمارات على المركز الثاني.

وفي مباراة التعاون، فرض دبا الحصن نفسه بقوة في المباراة التي أقيمت على ملعبه بسيل من الهجمات التي كانت كفيلة بتسجيله ثلاثة أهداف حسمت النتيجة، سجلها كل من الإيطالي رضا حنيوي في الدقيقة 26، والبرازيلي كايو روزا هدفين في الدقيقتين 50 و82، وبذلك تجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة.

من جهة أخرى، وفي مباراة ثانية، فاز العربي على مضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة، عزز من خلاله الوجود في المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 38 نقطة بالمركز الثامن.

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه بينونة بأربعة أهداف لثلاثة، وأصبح للجزيرة الحمراء 36 نقطة، بينما تجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة في المركز ما قبل الأخير.

• دبا الحصن تنتظره 4 مباريات مهمة أمام الحمرية ومسافي ومصفوت والذيد.