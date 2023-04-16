النصر يحرز لقب كرة قدم الصالات في دورة حتا الرمضانية

شهدت «دورة حتا الرياضية الرمضانية» الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار، واستضافت فعالياتها منطقة حتا من 24 مارس حتى 14 الجاري، ونظمتها شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي، وتضمنت 3 رياضات هي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، وسباق الجري الذي أضيف لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

وتوج الفائزين حجي حسن رئيس اللجنة المنظمة، وسيف الشعفار من الشعفار للاستثمار، وأحمد البدواوي من حتا كاياك، وراشد محمد عبدالله من مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مركز شرطة حتا. وفاز فريق النصر بلقب بطولة كرة قدم الصالات بعد تغلبه على فريق الفرسان الذي حل في المركز الثاني فيما حل فريق بلاك هوك في المركز الثالث، ونال فيتور مانويل لاعب فريق النصر لقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز إبراهيم خليل رمضان بلقب هداف البطولة، وفاز عبدالعزيز نضير من فريق النصر بلقب أفضل حارس في البطولة، وحصل فريق النصر على لقب الفريق المثالي، وفاز جمهور فريق بلاك هوك بلقب أفضل جمهور.

وفي منافسات الكرة الطائرة فاز فريق السلام العماني بلقب البطولة بعد حصوله على المركز الأول في المباراة النهائية التي فاز فيها على فريق فولي بول لايف السريلانكي الذي حل في المركز الثاني. وفي سباق الجري في فئة المواطنين لمسافة 6 كيلومترات فاز مبارك المراشدة بالمركز الأول. وفي فئة المواطنات لمسافة 6 كيلومترات فازت نورا الخلاف بالمركز الأول. وفي فئة الرجال المحترفين لمسافة 6 كيلومترات فاز طه جوديتو باللقب، وعن السيدات فازت إيموشي لاغي. وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة فاز عادل جيمي بالمركز الأول.