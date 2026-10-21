كورتوا يسخر من شبيه فينيسيوس ويدافع عن حظوظ مبابي في الفوز بالكرة الذهبية

تحدث حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا برسالة ساخرة عن ظهور شبيه لزميله في الفريق، فينيسيوس جونيور.

وصرح كورتوا عبر النسخة البلجيكية من منصة "دي أيه زد إن " "إنه فيينسيوس الحقيقي".

كما قال حارس المرمى البلجيكي إن لاعبي الفريق المدريدي يتعاملون بروح الدعابة على وصف زميلهم الآخر كيليان مبابي بـ "الديكتاتور".

وأضاف كورتوا "نضحك كثيرا على هذا الوصف لدرجة أننا أحيانا نغنيه داخل غرفة الملابس".

في سياق مختلف، دافع كورتوا عن حظوظ مبابي في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

قال كورتوا "على المستوى الفردي، لم يكن أحد أفضل من كيليان، لكن للأسف، لم نحقق أي لقب".

وواصل حارس مرمى ريال مدريد "أداء لامين يامال في كأس العالم كان أقل، لكنه توج بكأس البطولة، وفاز بلقب الدوري مع برشلونة، وكان موسما جيدا بالنسبة له".

في المقابل، أنهى مبابي مونديال 2026 مع المنتخب الفرنسي في المركز الرابع، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف البطولة.