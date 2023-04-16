5 أسباب أجهضت حلم «البرتقالي» ومنحت الشارقة بطاقة نهائي الكأس

فرض المنطق نفسه على مباراة عجمان والشارقة في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة أول من أمس، وصعد الفريق الأكثر خبرة والأكثر جاهزية على مستوى الأفراد، ليضرب «الملك» موعداً مع العين في نهائي المسابقة الذي يقام 28 الجاري على استاد محمد بن زايد، بينما كسب «عجمان» الاحترام، بعدما أبلى بصورة جيدة في المباراة، وكان قريباً من الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 29 عاماً، إلا أن عوامل عدة حرمته من تحقيق حلمه وحلم جماهيره، تتلخص في خمسة أسباب.

1- فارق الخبرة

لعب فارق الخبرة دوراً مهماً في الكثير من أوقات المباراة، إذ نجح مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين في أن يصل باللقاء إلى النتيجة التي تضمن تأهله بعدم الخسارة بأكثر من هدف، على الرغم من أن «البرتقالي» كان الأكثر استحواذاً على الكرة بواقع 53%، مقابل 47% للشارقة.

2- دكة البدلاء

لعبت دكة البدلاء دوراً مهماً في مساعدة فريق الشارقة على تخطى عقبة عجمان، فظهر الفارق في المستوى مع التبديلات التي قام بها كل مدرب، إذ نجحت تغيرات الشارقة في أن تصنع الفارق، خصوصاً مع نزول كايو لوكاس وجورج دجانيني، حيث نجح الأخير في تسجيل هدف التعادل والتأهل في الوقت القاتل.

3- العامل البدني

تأثر فريق عجمان بالعامل البدني مع حلول شوطي المباراة الإضافيين، وظهرت الفوارق الكبيرة بين الفريقين في ما يتعلق بهذا الجانب، إذ كان واضحاً على لاعبي عجمان عدم قدرتهم على الركض بسبب التعب الذي حل بلاعبيه، وعدم وجود خيارات أمام المدرب غوران للدفع بلاعبين على المستوى

نفسه الذي كان عليه الأساسيون.

4- الوقت الأصلي

فشل عجمان في استغلال الوقت الأصلي لحسم نتيجة المباراة لصالحه، بعدما سجل هدفاً في نهاية الشوط الأول، ولم يستثمر الحالة التي كان عليها الشارقة في الحصة الثانية، إذ ظل الفريق على وضعيته الدفاعية دون أن يهدد مرمى الشارقة بأي فرصة خطرة في الـ45 دقيقة الثانية.

5- نجوم خارج الخدمة

ازدادت معاناة عجمان أمام الشارقة بوجود أكثر من لاعب ممن يعول عليهم الفريق خارج الخدمة تماماً، وفي مقدمتهم الجناحان علي مدن، وبريستيج، وتراجع نسق المغربي عصام فائز بعد الشوط الأول، فضلاً عن الإصابة التي تعرض لها سعيد سليمان، وخروجه في الشوط الثاني. واعترف مدرب عجمان، الصربي غوران، بأن فريقه لم يستطع مجاراة لاعبي الشارقة في معظم فترات المباراة. وقال للصحافيين: «لعبنا في الشوط الأول بطريقة ذكية للغاية، وفي الثاني حاولنا أن نغلق مناطقنا الدفاعية، والاعتماد على المرتدات، لكن من الصعب أن توقف لاعبين مثل كايو ودجانيني طوال الـ120 دقيقة».

المدفع: مصير كوزمين يتحدد نهاية الموسم

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، على أن الحديث عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، كوزمين، سيكون مؤجلاً إلى نهاية الموسم. وقال في تصريحات صحافية: «الارتباطات المتلاحقة للشارقة خلال الأيام القليلة المقبلة لا تجعلنا نفكر في أمر التجديد للمدرب أو تحديد من سيرحل أو من سيأتي، كل التركيز منصب على نهائي الكأس أمام العين، ومحاولة إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن بالدوري».

وأضاف المدفع: «نبذل قصارى جهدنا لاتخاذ القرارات التي تضمن الحفاظ على وضعية الشارقة كمنافس على كل البطولات، وبما يرضي جماهير الفريق».

وقال إنه «رغم أهمية لقب الدوري، وإمكانية أن لا يتمكن الشارقة من إحرازه، لكن الفريق يركز على كل البطولات، وهذا ما استطاع أن يفعله هذا الموسم».

لقطات من المباراة

-- توجه أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة علي سالم

المدفع، إلى غرفة تبديل ملابس فريق عجمان لتهنئة اللاعبين والجهاز

الفني على أدائهم وخروجهم المشرف من نصف النهائي.

-- يغيب مدافع عجمان، علي صالح، عن مباراة فريقه المقبلة بالدوري،

أمام كلباء، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين أمام الشارقة، وخروجه في

الدقيقة 108 من الوقت الإضافي.

-- توجه حارس الشارقة، عادل الحوسني، إلى شقيقه حارس

عجمان، علي، للتخفيف عنه بعد الخروج من نصف نهائي الكأس،

كما حرص الحارس على فعل الشيء نفسه مع لاعبي عجمان.

-- بقي جمهور عجمان في المدرجات بعد أن أطلق الحكم صافرة

النهاية، لتهنئة اللاعبين على أدائهم، والشد من أزرهم، بعد أن انهمرت

دموع بعض اللاعبين.

ناصر الظفري: عجمان أصبح لديه فريق الكل يفخر به

أكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المدير التنفيذي ناصر الظفري، أن «عدم تأهل عجمان إلى نهائي الكأس، يجب ألا يغطي على الدور الكبير الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني في المسابقة بشكل خاص، وفي الموسم بشكل عام، وأصبح لدينا فريق الكل يفخر به».

وقال ناصر الظفري لـ«الإمارات اليوم»: «خرجنا أمام الشارقة مرفوعي الرأس، والفريق قدم ما يستحق عليه التهنئة، بعد أن كان الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، ولولا تفاصيل صغيرة كان يمكن للفريق أن يعبر إلى المباراة النهائية، ونحن فخورون باللاعبين والجهاز الفني والإداري، وأيضاً الجماهير التي كانت لها وقفة تستحق الثناء عليها لدعم الفريق طوال المواسم».

وأضاف: «أثبتنا أمام الشارقة أننا نملك فريقاً يفخر به كل منتسب إليه، وبات قادراً على المنافسة في المواسم المقبلة، بعدما يتم دعم الفريق ببعض العناصر التي تقوي من صفوفه». وفيما يتعلق بقرارات التحكيم، واعتراض الجماهير على عدم احتساب الحكم محمد عبدالله حسن ضربتي جزاء لعجمان، قال: «نعتقد أن محمد عبدالله حسن أدى مباراة جيدة، وأسهمت خبرته في التعامل مع انفعالات وحماسة المباراة بهدوء شديد، وتبقى القرارات في الأول والأخير تقديرية».