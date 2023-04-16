العين يقدم درساً في اللعب النظيف.. كافح بـ 10 لاعبين ولم يقتل الوقت

قدم فريق العين درساً كروياً في اللعب النظيف، أول من أمس، أمام ضيفه الوصل في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ كافح فيها بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 29 عقب طرد الحارس خالد عيسى، بعد أن كانوا متقدمين بهدف، ومع ذلك لم يلجأ الفريق لأسلوب إضاعة الوقت لإيقاف خطورة «الإمبراطور»، الذي سيطر على مجريات المواجهة تماماً دون الاستفادة من النقص العددي.

وشن الوصل سيلاً من الهجمات المتتالية، ما اضطر معه أصحاب الأرض إلى البقاء في مناطقه الدفاعية مع الاعتماد بالكامل على الهجمات المرتدة، وكافح لاعبوه بـ10 لاعبين للمحافظة على التقدم بالهدف الذي كان قد سجله اللاعب البرازيلي إيريك جورينتيس قبل خمس دقائق فقط من حصول الحارس خالد عيسى على البطاقة الحمراء.

وأظهرت الإحصائية الرسمية للمباراة أن «الزعيم» تقاسم الأداء والفاعلية مع الوصل، إذ وصلت نسبة استحواذ العين على الكرة إلى 40% مقابل 60 للفريق الزائر، وسدد لاعبوه 15 تسديدة منها خمس تسديدات على المرمى مقابل 17 تسديدة للوصل، منها أربع تسديدات فقط بين الخشبات الثلاث، وحصل لاعبو «البنفسجي» على خمس ركنيات مقابل أربع ركنيات لـ«الإمبراطور».

وكان حكم المباراة عمر آل علي احتسب خمس دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول، وذلك نتيجة توقف المباراة خلال إشهار البطاقة الحمراء لحارس العين، فيما احتسب ثماني دقائق في الشوط الثاني، نظراً إلى التبديلات التي أجراها طرفا اللقاء، بجانب توقف الكرة عقب الهدف الثاني الذي سجله لاعب العين ماتياس بالاسيوس، والبطاقة الحمراء التي أشهرها للاعب الوصل سفيان بوفتيني، وهما القراران اللذان تراجع عنهما بعد العودة لتقنية «الفار».

من جهته، أشاد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، بالأداء الذي قدمه لاعبو «الزعيم» خلال المواجهة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو العين حينما يكونون في موضع تحدي فإنهم يكونون على قدر الطموح، ونحن سعداء بالحضور الجماهيري والمساندة التي قدموها للاعبين، كما شاهد الجميع فإن مستوى المباراة كان مرتفعاً فنياً، وكلنا أمل في أن نذهب إلى ملعب المباراة النهائية في هذه البطولة ونعود باللقب».