رافييلا بورترات: الإمارات تستحق أن تكون الرقم واحد عالميا في رياضة الجوجيتسو

أعربت البرازيلية رافييلا بورترات مدربة الجوجيتسو بنادي الوحدة عن سعادتها بالتواجد في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات أرض الفرص وموطن الإبداع، حيث انها تعيش في أبوظبي مع أسرتها منذ 4 سنوات.

وتقول المدربة بورترات: «في نادي الوحدة منحوني كل الاهتمام والتقدير والحب، وهيأوا لي كل سبل النجاح، واليوم أتحدث وأنا على منصة التتويج مع فريقي الفائز بالمركز الأول في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إنها أرض الأحلام.. كل الأجواء إيجابية، الإمارات تستحق أن تكون الرقم واحد عالميا في رياضة الجوجيتسو، في الإمارات ثقافة مجتمع، ومشروع وطن، لقد تجاوز مفهوم الرياضة، اللعبة دخلت كل المؤسسات والأندية، أبطال وبطلات تم تأهيلهم في كل الفئات، كافة الأمور رائعة على الصعيدين المهني والاجتماعي، أعيش أنا وأسرتي في بلد رائع يعيش فيه أكثر من 200 جنسية بسلام وتقدير ومسؤولية».

وأضافت: «الإمارات والبرازيل تتمتعان بخصوصية كبيرة في علاقاتهما كدولتين وكلاهما يتطلعان للمستقبل، ويملكان القدرات على النمو والتطور، وأنا أعتبر نفسي في وطني وأنا هنا لأن الإمارات وطن الجميع، وأتحدث مع كل أصدقائي في كل عام كسفيرة للإمارات عندما ألتقيهم في الاجازة،لأنني أحب أبوظبي وأعشق الإمارات وأتمنى أن أقضي فيها كل حياتي».

وتابعت:«أتمنى للإمارات مزيدا من التطور والازدهار فهي بلد رائع للغاية فيها كافة مقاومات النجاح والتميز، هدفي البقاء هنا مع أسرتي، خاصة وأننا كونا العديد من الصداقات مع مختلف الجنسيات وهو أمر رائع بالنسبة لي».

وأكدت أنه بجانب عملها كمدربة للجوجيتسو فإنها تعمل أيضا في إحدى المدارس وهذا الأمر أضاف لها الكثير على المستوى المهني وساهم في تطوير مهاراتها وقدراتها".