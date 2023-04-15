مجلس إدارة بني ياس يبحث مستوى مشاركات النادي في الموسم الحالي

عقد مجلس إدارة نادي بني ياس، اجتماعاً برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء الشركات، للوقوف على مستوى مشاركات النادي في مختلف المسابقات، وهو الاجتماع قبل الأخير للنادي في الموسم الحالي.

وبحسب النادي ثمن الاجتماع الإنجازات العديدة التي حققها فريق الطائرة، وبأبطال النادي في الجوجيتسو. كما وقف على الفعاليات والمبادرات التي نظمها منذ بداية 2023. وجرى استعراض جميع التحضيرات للموسم المقبل، في وقت لم يظهر فيه الفريق الأول لكرة القدم بالمستوى المتوقع منه، إذ يحتل المركز الـ10 في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وكان خرج مبكراً من بطولتي الكأس.

في جانب آخر، ضمن بني ياس بقاءه رسمياً في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادل دبا والوحدة 1-1، ولدى بني ياس 22 نقطة، وهو أعلى رصيد ممكن أن يصله دبا (قبل الأخير) في حال فاز في الجولات الأربع المقبلة، لكن بني ياس فاز ذهاباً على دبا 4-1، وخسر إياباً 2-صفر، ما يمنح «السماوي» أفضلية في حال التعادل مع دبا بالنقاط.

ولاتزال الشكوك حول مستقبل مدرب بني ياس، الروماني أيسايلا، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وعانى الفريق نتائج غير جيدة.