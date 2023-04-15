مدرب دبا: موعد مباراتنا مع البطائح غير منصف

قال مدرب فريق دبا الفجيرة حسن العبدولي، إنه راض على أداء فريقه، على الرغم من نتيجة التعادل مع الوحدة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن الجولة الـ22 لدوري أدنوك للمحترفين. وكان دبا قريباً جداً من تحقيق نتيجة مميزة للغاية تساعده في مهمة الهرب من خطر الهبوط، إذ ظل متقدماً في النتيجة على الوحدة حتى الدقائق الأخيرة، حين سجل الوحدة التعادل في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وانتقد العبدولي في تصريحات صحافية بشدة توقيت مباراته المهمة أمام البطائح في الجولة الـ23، والتي تقام الثلاثاء المقبل، قائلاً إن «الأمر غير منصف»، وأوضح: «الفريق أدى ما عليه في مباراة الوحدة، وأنا راض عن المستوى وما قدمه اللاعبون، لكن الفريق تنتظره مباراة مهمة مع البطائح بعد أيام قليلة، وأرى أنه لا يوجد إنصاف في تأجيل مباراتنا مع الوحدة، ما جعلها في موعد قريب جداً من موعد مباراتنا المهمة للغاية مع البطائح».

وتابع العبدولي: «لا أجد إنصافاً في تأجيل مباراتنا مع الوحدة، لأن ذلك أثر في موعد مباراتنا مع البطائح، حيث إن الفريق المنافس حصل على فرصة راحة أكبر، وأفضل من التي حصلنا عليها». وأشار إلى أن هذا يؤثر في فرص فريقه، خاصة أنه يخوض مهمة صعبة للغاية، لتحقيق البقاء بين أندية دوري المحترفين.

ولايزال دبا في المركز قبل الأخير بـ12 نقطة، على بعد 4 نقاط من الظفرة الأخير، ويتأخر بـ6 نقاط عن البطائح (18 نقطة) صاحب المركز الـ12.

وبخصوص لقاء الوحدة، قال العبدولي: اللاعبون بذلوا مجهوداً كبيراً، وقد خرجوا من المباراة وهم راضون عن أنفسهم. في المقابل قال مدرب الوحدة، أرنو بيوتينغ، إن الفريق سعى بشدة لتحقيق الفوز، ولم يكن يريد التأخر بهدف، لكنه قال إنه راض عن تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة.

وتابع في تصريح صحافي: «الجميع شاهد المباراة، إذ إن كلا الفريقين أراد الفوز، لكن التعادل هو ما تحقق». ولدى الوحدة 42 نقطة في المركز الثالث، ويبتعد بسبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، وبنقطتين عن العين الثاني.

دبا في المركز قبل الأخير للدوري بـ12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الظفرة الأخير، و6 نقاط عن البطائح صاحب المركز الـ12.