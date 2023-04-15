7 أسباب ترفع إثارة الجولة الـ 30 في دوري «الهواة»

ترفع سبعة أسباب من إثارة الجولة الـ30 لدوري الدرجة الأولى، التي انطلقت أمس، كون أغلب نتائجها ستكون مؤثرة في التنافس على تحديد الفريقين الصاعدين للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، حيث التنافس بين حتا المتصدر برصيد 65 نقطة، ودبا الحصن بـ57 نقطة، والإمارات الثالث بـ56 نقطة.

ومن هذه المشاهد، قمة دبا الحصن والتعاون، التي تمتاز بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث دبا الحصن عن ثلاث نقاط ثمينة تساعده على البقاء في مركز الوصيف، بينما يطمح التعاون لرد الاعتبار وتعويض جمهوره، بعد الخسارة القاسية برباعية في الجولة الماضية أمام الفجيرة.

ويتوقع أن تمتلأ مدرجات نادي دبا الحصن بشكل كامل في مباراة التعاون، لما يتمتع به الفريق من جمهور كبير ومحب لفريقه، خصوصاً أن دبا الحصن على بعد خطوات قليلة من تحقيق حلم الصعود الذي طال انتظاره.

أيضاً من بين هذه الأسباب، استضافة فريق الإمارات مصفوت في مباراة قوية فنياً، إذ تجمع صاحبي المركزين الثالث (الإمارات 56 نقطة)، والرابع (مصفوت 49 نقطة)، وكل منهما لا يرغب في ضياع النقاط للاستمرار في المنافسة.

وستكون مباريات الجولة الحالية آخر المباريات التي تقام في ساعة متأخرة، بمناسبة شهر رمضان، والتي شهدت نتائج مثيرة وغير متوقعة، منها فوز مسافي على الإمارات، وكذلك رباعية الفجيرة أمام التعاون، وفوز فرسان هسبانيا المتأخر، وخروج الحمرية الرسمي من المنافسة على الصعود.

أيضاً، سيكون الاختبار صعباً على حتا المتصدر حين يستضيف الذيد الساعي لتصحيح المسار، والذي يمتاز بقوة دفاعه. ويخوض بينونة مباراة مهمة لتحقيق البقاء، حين يواجه مع الجزيرة الحمراء. ويشهد صراع الهدافين أيضاً، منافسة قوية بين لاعب الإمارات، البرازيلي فارياس والصربي استوبرفيج من العروبة، ويمتلك كل منهما 20 هدفاً.

الأسباب الـ7:

- قمة دبا الحصن والتعاون.

- جمهور دبا الحصن.

- قمة الإمارات ومصفوت.

- آخر جولة في شهر رمضان.

- اختبار صعب لحتا أمام الذيد.

- بينونة لتعزيز البقاء في لقاء الجزيرة الحمراء.

- صراع الهدافين بين فارياس وأستوبرفيج.