25 هدفا في الجولة 22 من "دورينا".. و"هاتريك" مبخوت الأبرز

خطفت الغزارة التهديفية الأضواء في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي اختتمت أمس، بتعادل دبا مع الوحدة 1-1، في مباراة مؤجلة، بسبب مشاركة الوحدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية. وشهدت الجولة تسجيل 25 هدفا.

وسجلت مباراة الجزيرة والنصر 7 أهداف، بعدما انتهت بفوز الجزيرة (4 / 3)، فيما كانت مباراة الشارقة والظفرة الأقل تهديفا بواقع هدف لصالح الشارقة. وبالـ «هاتريك» في مرمى النصر، زاد لاعب الجزيرة علي مبخوت من حدة المنافسة بينه وبين التوجولي لابا كودجو لاعب العين على صدارة هدافي الدوري، بعدما رفع مبخوت رصيده إلى 22 هدفا ليصبح على بعد هدف واحد من لابا كودجو، فيما رفع ليما لاعب الوصل رصيده إلى 16 هدفا ليأتي ثالثا.

ومن بين الأهداف الـ25 في الجولة سجل الأجانب 18 هدفا، فيما سجل المواطنين 7، وهي «هاتريك» مبخوت، و هدف لكل من عبد الله رمضان للجزيرة، وفابيو ليما للوصل، وعيسى الهوتي لاعب كلباء بالخطأ في مرماه، وسالم صالح للشارقة.

وخلال الجولة تمكن أصحاب الأرض من الفوز في 4 مباريات، وهي الجزيرة على النصر، وشباب الأهلي على البطائح، وعجمان على الوصل، والشارقة على الظفرة، فيما كان التعادل حاضرا بمباراة واحدة وهي دبا والوحدة.

وشهدت الجولة 22 احتساب 5 ركلات جزاء سجلت جميعا، 2 لعلي مبخوت (الجزيرة)، وواحدة لكل من كارتابيا، وايجور جيسيوس (شباب الأهلي)، وعلي مدن (عجمان). وبفوزه على الوصل استطاع فريق عجمان أن يسجل أسرع انطلاقة له في تاريخ دوري المحترفين بعدما سجل 3 أهداف في أول 24 دقيقة، بثنائية من وليد أزارو في الدقيقتين 9 و20، وهدف من فراس بالعربي في الدقيقة 24. وخلال الجولة أشهر قضاة الملاعب 21 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء.