عجمان يطلب من الشارقة إنجازاً يعود لـ 29 سنة

يأمل عجمان في مواجهته الرابعة أمام الشارقة هذا الموسم، الرد على هزائمه الثلاث الماضية، عندما يتواجهان عند الـ10 من مساء اليوم، في الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وسبق لـ«البرتقالي» أن خسر في الدوري أمام «الملك» 2-3 ذهاباً، وفي لقاء العودة بنتيجة ثقيلة صفر-4، ثم تكررت هزائمه أمام الشارقة في ذهاب كأس رئيس الدولة في «الإمارة الباسمة» 1-2.

وبات عجمان في حاجة للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، في إنجاز غاب عنه منذ 29 سنة، منذ آخر مرة وصل فيها للنهائي عام 1984، وأحرز اللقب بعد فوزه الكبير على النصر بنتيجة 4-1.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يعرف عجمان الحصول على اللقب، أو حتى الوصول للمراحل المتقدمة من البطولة، إذ توقفت أقصى طموحاته عند الدور ربع النهائي.

ولكن في هذا الموسم، عرف البرتقالي كيف يستغل حالته الجيدة تحت قيادة مدربه المخضرم غوران، واستطاع أن يصل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، لكنه اصطدم بحامل اللقب الشارقة، الذي استطاع أن يُحقق المطلوب ويفوز على ملعبه، وإن بات هذا الانتصار غير مطمئن لتغلبه بفارق هدف واحد فقط.

ولا تعترف مسابقة كأس رئيس الدولة هذا الموسم، باعتبار الهدف الذي يُسجل خارج الملعب بهدفين في حالة انتهاء مجموع اللقاءين بالتعادل الإيجابي، وهو ما يفرض على عجمان الفوز بفارق هدفين.

وقد يمتد زمن المباراة لوقت إضافي، إذا ما انتهى اللقاء بفوز عجمان بفارق هدف، إلا أن التعادل أو الفوز قد يصعد بالشارقة للمباراة النهائية من المسابقة.

ويدخل رجال المدرب الصربي غوران إلى ملعبهم الليلة وهم في قمة نشوتهم، بعد الفوز الكبير الذي خرج به الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة التي تؤكد خط هجوم البرتقالي المتمثل في الرباعي وليد أزارو، وفراس بالعربي، وعلي مدن، وبريستيج، على الوصول لمرمى الحارس عادل الحوسني، وتسجيل الأهداف التي تضمن لهم التأهل.

ولكن طموح البرتقالي ورغبته في الانتصار بأكثر من هدف ستُصطدم بفريق قوي يمتلك نخبة من العناصر المميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، يقودهم من خارج الخطوط المدرب الداهية أولاريو كوزمين، والمتمرس في مثل هذه المباريات الصعبة والمُعقدة.

وإذا كان عجمان يطمح إلى تحقيق إنجاز كبير في الوصول للمباراة النهائية، فإن الرغبة ذاتها لدى الشارقة الذي يأمل أن يُعوض ابتعاده بفارق سبع نقاط عن صدارة الدوري التي يقبض عليها شباب الأهلي.

بلال يوسف: لن نغامر و«الروح القتالية» سلاحنا

قال لاعب خط وسط عجمان، بلال يوسف، إن فريقه لن يُغامر باندفاعات هجومية غير محسوبة أمام «الملك»، وسيلعب باتزان دفاعي وهجومي، للوصول إلى غايته بتحقيق الفوز والعبور للمباراة النهائية.

وأضاف في تصريحات صحافية: «نُدرك جيداً حجم وقوة المنافسة، وأن أي مغامرة أمامه لن تكون آمنة العواقب، لذلك علينا أن نلعب بالأسلوب نفسه للمباريات التي خضناها هذا الموسم».

محمد عبدالباسط: نتوقع مباراة صعبة

أكد لاعب الشارقة محمد عبدالباسط أنه وزملاءه يتوقعون مباراة صعبة.

وقال في تصريحات صحافية: نسعى كلاعبين لتقديم مردود طيب في الملعب، وتحقيق الفوز وصولاً إلى المباراة النهائية في البطولة، مشدداً على أهمية نسيان نتيجة المباراة السابقة أمام عجمان التي انتهت بفوز الشارقة 2-1.

إدارة عجمان تتكفل بتذاكر جماهير الدرجة الثانية

أعلنت إدارة نادي عجمـان، أنها ستتكفّـل بعدد من تذاكر الدرجة الثانيـة، سيتم توزيعها على الجماهير التي ستحضر مبكراً بدايـة من الثامنة من مساء اليوم.

وقال النادي في بيان: «أسهم رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق عبدالله سعيد النعيمي، في مبادرة (تيفو)، التي تُثمن القيمة المعنوية الكبيرة للرسائل التي ترفعها الجماهير، وتحفز اللاعبين».

ووجه المشرف على الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، ماجد المزروعي، رسالة إلى الجماهير البرتقالية، قائلاً: «لا نريد أن نرى مقعداً فارغاً».

غوران: عجمان سيفوز.. ويتأهل

قطع مدرب عجمان، الصربي غوران، وعداً على نفسه لجماهير فريقه، بأنه سيفوز على الشارقة اليوم، في لقاء العودة الذي سيجمعهما ضمن نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال غوران في تصريحات صحافية: «صحيح أن الشارقة فاز علينا هذا الموسم في ثلاث مناسبات سابقة، لكننا في هذه المرة سنكسر هذا التفوق، وسنحقق الفوز، ومن ثَم التأهل للمباراة النهائية في الكأس».

وأضاف: «في المرات الثلاث الماضية التي فاز فيها الشارقة، لم يفز لأنه الأفضل، لكنه فاز ببعض الأخطاء التي يمكن وصفها بالفردية، أنا أثق بلاعبي عجمان، وبقدرتهم على أن يكونوا في الموعد أمام جماهيرهم وسيحققون الفوز، خصوصاً أن الفريق كان الطرف الأفضل في مباراة الذهاب، وجميع الإحصاءات والأرقام أكدت ذلك، وأثق بأننا سنقدم أفضل ما لدينا».

كوزمين: الحكم الأجنبي ليس أفضل من المحلي

انتقد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، تصريحات نادي عجمان الأخيرة بشأن التحكيم، معتبراً أن عجمان حاله حال بقية الأندية الأخيرة، يهدف من مثل هذه التصريحات إلى الضغط على التحكيم.

وقال في مؤتمر صحافي: «الحكم المحلي أفضل من الأجنبي الذي تتم الاستعانة به لقيادة مباريات في المسابقات المحلية، وبصراحة الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في المسابقات المحلية ليس هو الحل الدائم.. هذا الأمر لن يكون في مصلحة كرة الإمارات».

وامتدح كوزمين، الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، الذي سيدير المباراة، مؤكداً أن الحكم حتى لو أخطأ في مباراة سابقة للشارقة بطرد كايو لوكاس أمام الوصل، في الدور الأول، إلا أن القرار الذي وصفه بالخطأ لم يكن من محمد عبدالله، وإنما من غرفة «الفار».

وتساءل كوزمين: ما ذنب الجمهور في أن يتابع مباراة زمن لعبها 37 دقيقة من أصل 90، بسبب حكم يوقف اللعب كثيراً؟