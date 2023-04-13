العين والوصل.. قمة «الطموحات المشتركة»

تتجه الأنظار الساعة 10:00 مساء اليوم إلى استاد هزاع بن زايد، الذي سيكون مسرحاً لإياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والذي يجمع بين العين ومنافسه الوصل في قمة تفوح منها عبق ذكريات الزمن الجميل التي جمعت بين الفريقين تاريخياً، والتي يدخلها الفريقان بطموحات مشتركة، وهي الفوز فقط للحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، خصوصاً أن اللقاء بمثابة «نهائي مبكر»، كما أنها الفرصة المتبقية لتحقيق لقب كبير، بعد أن تراجعت حظوظ الفريقين كثيراً في المنافسة على لقب الدوري، الذي يتصدره شباب الأهلي، وبات أقرب الفرق لتحقيق لقبه.

وعلى مدار السنوات السابقة ظلت مواجهات العين والوصل تمثل أحد أبرز المواجهات في البطولات المحلية، خصوصاً في مسرح «أغلى البطولات»، ومنذ مطلع الألفية الجديدة التقى الجانبان 12 مرة، فاز «الزعيم» في سبع مباريات، منها نهائي 2018، وفي المقابل حقق الوصل أربعة انتصارات، منها نهائي نسخة 2007، وآخرها العام الماضي، فيما انتهى لقاء الذهاب في الموسم الحالي بالتعادل السلبي.

وظهرت مواجهة الذهاب مثيرة رغم غياب الأهداف، إذ كانت بمثابة وجبة كروية دسمة. كما استمتعت الجماهير بالأداء العالي والتركيز الكبير الذي ظهر عليه الفريقان على مدار الشوطين، ما تسبب في إبقاء الشباك نظيفة ليتأجل الحسم إلى لقاء اليوم الذي لابد فيه من فائز.

ورغم إمكانية حسم أحد الفريقين نتيجة المباراة في وقتها الرسمي من واقع القوة الهجومية والأوراق الرابحة لديهما، فإنه في حال انتهاء الوقت الرسمي للقاء بالتعادل السلبي، وهي النتيجة

ذاتها التي انتهت عليها مواجهة الذهاب، فإن الفريقين سيلجأن إلى شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل تطبق قاعدة الركلات الترجيحية لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

وتسيطر حالة من الحماس في معسكر العين، الذي استطاع أن يحقق انتصاراً بثلاثية نظيفة في لقاء خورفكان في بطولة الدوري، والذي كان بمثابة «بروفة» للفريق للتحضير للقاء اليوم. واستعدادا للقاء الكأس، قام المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، بإراحة بعض العناصر في مباراة خورفكان.

واختتم الفريق تحضيراته للمواجهة في وقت تحوم فيه الشكوك حول إمكانية مشاركة قلب الدفاع الكرواتي، تين جيدفاج، الذي تعرض لإصابة في لقاء الذهاب أمام الوصل، وغاب عن مباراة خورفكان، في حين لن يكون المهاجم كايو متاحاً بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في تجمع مارس الماضي.

على الجانب الآخر، سيكون الوصل مطالباً بنسيان الهزيمة التي تعرض لها في منتصف الأسبوع على يد عجمان بنتيجة 4-2، وهي الخسارة التي جعلت الفريق يتراجع للوراء في سباق المنافسة على الدوري، وهو ما يجعله يدخل لقاء اليوم وهو يرغب في إنقاذ موسمه من خلال المنافسة على لقب «أغلى الكؤوس».

طاقم التحكيم

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسندت مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي عمر آل علي، ويعاونه سعيد المرزوقي (مساعد أول)، جاسم العجمي (مساعد ثان)، نواف الزيودي (حكم رابع)، حمد علي (حكم فيديو) وجاسم عبدالله (حكم فيديو مساعد).

يحيى نادر: جمهورنا الرقم 1

أكد لاعب متوسط الميدان «العيناوي»،

يحيى نادر، أن فريقه يدخل مواجهة الوصل بمعنويات مرتفعة وبرغبة قوية في بلوغ النهائي، بعد العودة إلى طريق الانتصارات على حساب خورفكان، في الدوري، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن «التحضيرات مضت بالصورة المطلوبة، وأن تفكيرنا منصب على إسعاد جماهيرنا».

وأضاف: «دائماً ما أردد بأننا نواجه جميع الفرق بـ12 لاعباً، لأن جماهيرنا بمثابة اللاعب رقم واحد، وأثق بأن جمهور العين سيشغل الأماكن المخصصة له في المدرجات كما عودونا».

العين - الإمارات اليوم

ليما: نتيجة الذهاب ليست سيئة

قال لاعب الوصل ليما: «إن نتيجة التعادل من دون أهداف مع العين في لقاء الذهاب، لا تعد نتيجة سيئة للوصل»، لافتاً إلى أن طموح الفريق هو تحقيق الفوز اليوم.

وعن الخسارة الأخيرة من عجمان، تابع في مؤتمر صحافي: «نطوي صفحة الدوري والخسارة أمام عجمان، وتركيزنا على الكأس، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز». وختم بقوله: «نشكر جمهور الوصل على دوره المؤثر مع الفريق، ونسعى إلى إهدائهم الانتصار والتأهل إلى النهائي».

ريبروف: الوضع مختلف في لقاء اليوم

قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، إن «فريقه مطالب بإظهار روح قتالية اليوم خلال مواجهة الوصل». وأكد في المؤتمر الصحافي: «في الذهاب كلا الفريقين لم يصنعا فرصاً حقيقية، لكن الوضع مختلف في لقاء يقام على أرضنا وبين جمهورنا، إذ علينا فرض سيطرتنا على المباراة، وبذل أقصى جهودنا لإسعاد جمهورنا».

وأكد ريبروف أنه لا تعنيه نتائج الوصل الذي تعرّض لخسارة بالأربعة في لقائه الماضي في الدوري أمام عجمان، وعن وضع بندر الأحبابي والمدافع تيدفاج، قال: «إنه سيتم تقييم الوضع للاعبين خلال الساعات المقبلة».

العين - الإمارات اليوم

بيتزي: سعيد بالدعم الكبير من جمهور الوصل

قال مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان بيتزي، إن «(الإمبراطور) تجاوز الخسارة التي تلقاها أمام عجمان في الدوري»، لافتاً إلى أن «الأصفر

» يسعى للتأهل إلى نهائي الكأس، ولن تؤثر فيه الخسارة في الدوري. وأضاف في مؤتمر صحافي: «الفريق استعد جيداً للمباراة، وهناك حالة من التفاؤل من الجهاز الفني واللاعبين، وهدفنا هو تحقيق الفوز، إذ إنه ليس من السهل الوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة، لذلك يجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا حتى نبلغ النهائي».

وأكمل: «تلقينا خسارة مؤلمة أمام عجمان، لكن لكل مباراة ظروفها، وبشكل عام نشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الذهاب، ونطمح إلى الظهور بشكل أفضل في الإياب». وقال: «إنه سعيد للغاية بالدعم الكبير من جمهور الوصل، ويتمنى إسعادهم اليوم».

من مواجهات العين والوصل في الكأس

- التقيا في 12 مناسبة منذ بداية الألفية الجديدة.

- فاز العين 7 مرات، بينها نهائي 2018.

- حقق الوصل 4 انتصارات، منها نهائي 2007.

- انتهى لقاء الذهاب في الموسم الجاري بالتعادل السلبي.

في آخر مواجهة للفريقين في الدوري، فاز العين بثلاثية على خورفكان، وخسر الوصل برباعية لهدفين أمام عجمان.

شكوك حول مشاركة مدافع العين، الكرواتي تين جيدفاج، بسبب الإصابة.