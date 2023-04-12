بوفتيني: كنا نعلم أن عجمان فريق قوي.. وأنا سعيد مع الوصل

اعتبر لاعب الوصل، المغربي سفيان بوفتيني، أن «الإمبراطور» لم يكن في يومه في مباراته الأخيرة أمام عجمان التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز عجمان بأربعة أهداف مقابل هدفين، لافتاً إلى أن الوصل يجب أن يتقبل هذه الخسارة وأن يكون تركيزه بشكل أكبر على مواجهة العين بعد غدٍ في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة على استاد هزاع بن زايد.

وقال بوفتيني لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل لم يكن في يومه أمام عجمان، موضحاً: «كنا نعلم أن عجمان فريق قوي ولن تكون مواجهته سهلة، وبشكل عام لم نظهر بمستوى جيد، ويجب علينا أن نتقبل هذا الأمر الذي يحدث في كرة القدم».

وعن تأثير هذه الخسارة في معنويات اللاعبين قبل مواجهة العين في نصف نهائي الكأس، قال: «هذه النقطة مهمة للغاية، ويجب على اللاعبين نسيان مباراة عجمان، لأنها أصبحت من الماضي، بينما يجب أن يكون كامل تركيزنا على الاستعداد بشكل جيد لمباراة العين، لأنها مهمة وحاسمة في مشوار الفريق في مسابقة كأس رئيس الدولة، والتي نسعى إلى التأهل فيها إلى النهائي وتحقيق لقب مهم لنا كلاعبين ولجمهور الوصل».

وتابع: «رغم الخسارة في آخر مباراتين أمام الجزيرة وعجمان، لكن الوصل يسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة في الجولات الأربع المتبقية من مسابقة الدوري».

أما بالنسبة إلى تجديد عقده مع الوصل، قال: «أعتبر نفسي مع عائلتي هنا، وأنا سعيد جداً بهذه التجربة، وبشكل عام مسألة التجديد سيتحدث عنها وكيل أعمالي مع إدارة النادي».

أفضل ختام للموسم

تحدث المدافع المغربي سفيان بوفتيني، عن مردود الوصل في الموسم الجاري، وقال: «أرى أن الفريق قدم مستويات جيدة جداً، إذ إنه منذ بداية الموسم هناك إصرار من اللاعبين على تحقيق نتائج جيدة، خصوصاً أن الموسم الجاري شهد انضمام عدد من اللاعبين الجدد، إلى جانب أن الإدارة تولت الفترة منذ فترة قريبة قبل بدء الموسم، إلى جانب أن الجمهور قدم كل ما لديه لدعم الفريق، وصراحة نتوجه بالشكر إلى الجمهور على الدور الكبير الذي قاموا به في جميع المباريات».

وختم تصريحاته بقوله: «رغم تأكيد إدارة النادي على أن الوصل يبني فريقاً للمواسم المقبلة، ولكننا نتمنى أن ننهي الموسم بتحقيق لقب الكأس، ليصبح أفضل ختام للموسم».