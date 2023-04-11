البوسني سمير: سعيد بأجواء رمضان في دبي.. لأول مرة خارج أوروبا والصين

أكد لاعب النصر، البوسني سمير مميسيفيتش، سعادته بقضاء شهر رمضان لأول مرة في دولة مسلمة خارج أوروبا أو الصين التي كان متواجداً بها العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه يقضي شهر رمضان بأجواء مختلفة تماماً في دبي مع زوجته ويقوم بالعديد من الأشياء لمساعدتها خلال هذا الشهر، وأشار اللاعب الذي أحرز أول أهدافه مع العميد النصراوي أمام الجزيرة في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، إلى سعادته بسبب ما تحقق مع النصر بالدور الثاني وقدرة الفريق على العودة وفرحة الجمهور وتحية الفريق رغم الخسارة أمام الجزيرة كون المباراة كانت رائعة واستحق فيها العميد نتيجة أفضل.

وتحدث اللاعب البوسني المسلم لـ«الإمارات اليوم» عن يومه في رمضان داخل قلعة «العميد».

- كيف تقضي يومك في شهر رمضان؟

بداية أحب أن أتوجه للجميع بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي قارب الانتهاء في أجواء رائعة، أقضي يومي هنا مع زوجتي، فنحن ليس لدينا أبناء، وعائلتي في البوسنة وعائلة زوجتي في هولندا، لذلك نفعل كل شيء سوياً بداية من السحور ثم الاستيقاظ للصلاة ومساعدتها لعمل الإفطار، وبعد ذلك أكون مستعداً للتدريبات بعد الإفطار.

- كيف ترى أجواء رمضان في الإمارات؟

الجدول الزمني مثالي والعادات والتقاليد رائعة، أستطيع الصيام الفترة الصباحية ومن ثم بعد ذلك التدريب، جدول المباريات مثالي في رمضان لنا في النصر، زوجتي تقوم بإعداد الطعام وأساعدها في ذلك، وهي تحب دائما الخروج لشراء الطعام، وتعمل أصنافاً جديدة مستفيدة من الإنترنت، ودائما تقوم بإعداد الطعام الخفيف لي حتى أكون مستعداً للتدريبات، وسعيد بأجواء رمضان لأول مرة خارج أوروبا والصين.

- موقف لا تنساه في رمضان..

رمضان في توقيت كورونا منذ عامين، كنت موجوداً في بكين مع فريقي الصيني، وقضيت خلال شهر رمضان 21 يوماً داخل غرفتي فقط، كل ما أقوم به هو الصيام وركوب الدراجة وكان وقتاً وموقفاً صعباً.

- ما الأجواء داخل نادي النصر حالياً؟

الأجواء رائعة حالياً، إذ نجح مجلس الإدارة في التعاقد مع لاعبين مميزين وأصحاب خبرات، ليعود الفريق إلى مكانه الطبيعي، حتى في مباراة الجزيرة التي كنا قريبين فيها من الفوز رغم ما حدث في آخر دقائق، جمهور النصر قام بتحيتنا لأنه يعلم ما قدمناه خلال المباراة وكنا قريبين من الفوز بشكل كبير، الفريق عاد الآن أفضل ونسعى لإنهاء الموسم بشكل أفضل، وأتوقع أن يكون للنصر شكل مختلف تماماً في الدوري الموسم المقبل وهذا ما سنسعى إليه.

- وماذا عن أول أهدافك مع النصر؟

سعيد بهدفي الأول في مرمى الجزيرة بالرأس، أحرزت مع فريقي الصيني من قبل هدفين بالرأس وأجيد التعامل مع مثل هذه الكرات، ولكن كنت أتمنى أن يساعد الهدف ويكون حاسماً في فوز النصر، ورغم أنني ألعب مدافعاً وفي وسط الملعب إلا أنني دائما أحب أن أساعد زملائي خصوصاً اللاعبين الصغار في الفريق.

سمير مميسيفيتش:

- الجدول الزمني مثالي والعادات والتقاليد رائعة في الإمارات.

- جمهور النصر قام بتحيتنا رغم الخسارة أمام الجزيرة.

- أتوقع أن يكون للنصر شكل مختلف تماماً في الموسم المقبل للدوري.

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