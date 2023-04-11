تدخلات كوزمين تنقذ الشارقة من الحرج أمام الظفرة

حقق الشارقة فوزاً صعباً على ضيفه الظفرة، أول من أمس، بهدف نظيف سجله اللاعب البديل سالم صالح، ضمن الجولة الـ22 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، ليقفز برصيده إلى 42 نقطة، بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر صاعداً من المركز الخامس إلى الثالث، في ترتيب فرق الدوري، فيما بقي الظفرة عند 8 نقاط فقط مقترباً من الهبوط لدوري الهواة.

وكادت المباراة تتجه إلى التعادل سلبياً، بل إن الظفرة الذي قاتل بشراسة في المباراة كان بإمكانه رغم قلة الفرص التي حصل عليها أن يغير نتيجة المباراة في أي لحظة، لولا تدخلات مدرب الفريق الروماني كوزمين في الشوط الثاني لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق بعدما شعر بالخطر، إذ بدا الشارقة تائهاً طوال 75 دقيقة من عمر المباراة، قبل أن يسجل هدف الفوز الوحيد.

وافتقد الشارقة الحلول الهجومية، على الرغم من أن صفوفه تزخر بالنجوم، إذ شهد الخط الأمامي مشاركة الثلاثي المهاجم الإسباني باكو الكاسير والغيني عثمان كامارا والبرازيلي لوان بيريرا، بجانب مشاركة لاعب خط الوسط ميراليم بيانيتش.

وعانى الشارقة في هذه المباراة غيابات مؤثرة أبرزها البرازيلي كايو لوكاس ومهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني.

وأكد مدرب الشارقة الروماني كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن فريقه كان يجب أن يحسم الأمور منذ وقت مبكر.