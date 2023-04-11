كايو كانيدو: لن أتردد في تلبية الدعوة إلى إفطار رمضاني

قدم لاعب فريق العين، الدولي كايو كانيدو، التهاني لكل المسلمين بمناسبة شهر رمضان، مشيراً إلى أن الصيام بكل تأكيد ليس أمراً سهلاً، خصوصاً على لاعبي كرة القدم.

وقال كانيدو لـ«الإمارات اليوم» إنه يعيش في الإمارات منذ نحو 10 سنوات، وأن الأمر لم يعد غريباً عليه بمشاهدة زملائه اللاعبين يصومون نهاراً، ويخوضون المباريات ليلاً بصورة طبي

عية، وقال: «أعتقد أنه أمر صعب، خصوصاً في بداية الشهر».

وكان اللاعب الدولي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكر مارس الماضي، وأظهرت الفحوص أنها إصابته بخلع في الكتف، تسببت في حرمانه من المشاركة مع «الزعيم» أمام شباب الأهلي والوصل والعين على التوالي، في وقت لم يحصل اللاعب على الضوء الأخضر حتى الآن للعودة إلى التدريبات.

وفي حال مشاركته في أي من اللقاءات المتبقية في الموسم، فإنها ستكون المباراة الـ400 في مسيرته الرياضية، والـ100 مع العين، إذ كانت مواجهة النصر في الجولة 20 هي الظهور رقم 399 للاعب في مشواره الرياضي، من بينها 123 مباراة بقميص بوتافوجو البرازيلي.

ويحتل كايو كانيدو المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري المحترفين بتسجيله 87 هدفاً، وهي القائمة التي يتصدرها لاعب الجزيرة علي مبخوت بـ203 أهداف، يليه لاعب الوحدة سبستيان تيغالي ثانياً بـ178 هدفاً، ولاعب الوصل فابيو ليما ثالثاً بـ145.

«الإمارات اليوم» التقت كايو، وأجرت معه الحوار التالي:

■ أنت تعيش في الإمارات تقريباً منذ 10 سنوات.. ما الذي تعرفه عن شهر رمضان؟

■■ أولاً أود أن أهنئ كل المسلمين بحلول شهر رمضان، أعرف أنه شهر مقدس لدى المسلمين، وبالتأكيد هذا أمر يدعو إلى الاحترام.

■ ما المواقف التي تتذكرها عن شهر رمضان؟

■■ أعيش هنا منذ 10 سنوات تقريباً، لقد أصبح كل شيء بالنسبة لي طبيعياً، خصوصاً مشاهدة زملائي يتوقفون عن تناول الطعام والمياه نهاراً، ويخوضون المباريات مساءً، أعتقد أن الصيام ولعب المباريات أمر صعب، خصوصاً في بداية الشهر.

■ كيف تقضي يومك في رمضان، خصوصاً أن التدريبات تكون ليلاً؟

■■ بالنسبة لي أبقى معظم الوقت في المنزل مع عائلتي، لأن التدريبات تقام في وقت متأخر، لذا أفضّل البقاء في المنزل.

■ هل سبق وأن تمت دعوتك لإفطار رمضاني؟ وهل ستوافق إذا دعاك أي من المشجعين؟

■■ لم يسبق أن تمت دعوتي لإفطار، ولكن بالتأكيد لن أتردد في الموافقة.

• اللاعب الدولي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع «الأبيض» في معسكر مارس.

• لم يحصل اللاعب على الضوء الأخضر حتى الآن للعودة إلى التدريبات.