وجّه مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، رسالة إلى الجماهير الإماراتية طالبها فيها بمساندة المنتخب والوقوف خلف اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المهمة ليست سهلة، وأن الدعم الجماهيري يمثل عاملاً مهماً في مشوار الأبيض نحو تحقيق أهدافه في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027.

وأبدى زلاتكو، في تصريحات صحافية عقب الفوز على سورية 4-2 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين، شيئاً من خيبة الأمل إزاء الحضور الجماهيري، مشيراً إلى أنه كان يتطلع إلى حضور أكبر لمساندة المنتخب.

وقال: «شعرت ببعض خيبة الأمل بسبب الحضور الجماهيري خلال المباراة، وأوجه رسالتي إلى الجماهير بضرورة دعم هذا المنتخب ومساندة اللاعبين، فالمهمة ليست سهلة، ونحتاج إلى وقوف الجميع خلف المنتخب».

وفي تقييمه لأداء الأبيض أمام سورية، أكد المدرب الكرواتي رضاه عن المستوى الذي قدمه اللاعبون، خصوصاً على الصعيد الهجومي، لكنه أبدى في المقابل عدم رضاه عن استقبال هدفين، موضحاً أن الهدف الأول جاء نتيجة خطأ دفاعي، فيما استقبل المنتخب الهدف الثاني من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال زلاتكو: «بشكل عام أنا سعيد جداً بالطريقة التي لعب بها المنتخب أمام سورية، وبما قدمناه هجومياً ودفاعياً، خصوصاً أننا أجرينا بعض التغييرات على التشكيلة ومنحنا الفرصة لعدد من اللاعبين، ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف. أتمنى أن تكون المباريات المقبلة أقوى، وأن نواصل التطور ونصل إلى أفضل مستوى».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على الفترة التي قضيناها معاً في المعسكر، فقد كانت فترة جيدة شهدت عملاً جاداً ومجهوداً كبيراً من الجميع. اللاعبون قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، وطلبت منهم قبل المباراتين تطبيق ما تدربوا عليه، وبالفعل نجحوا في تنفيذ المطلوب، كما أثبت عدد من اللاعبين قدراتهم مع المنتخب».

وأشاد زلاتكو بالعناصر الشابة التي شاركت في المباراتين الوديتين أمام هندوراس وسورية، مؤكداً حرصه على منحها الثقة والفرصة لإثبات إمكاناتها، وقال: «أنا سعيد بشكل خاص باللاعبين الشباب الذين شاركوا مع المنتخب، وأريد أن أمنحهم ثقتي، فقد قدموا مباريات قوية وبذلوا مجهوداً كبيراً طوال الوقت».

مباريات أوروبية مرتقبة

وكشف مدرب الأبيض عن خطط الجهاز الفني لخوض مواجهات ودية أمام منتخبات أوروبية قوية خلال المرحلة المقبلة، بهدف منح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، ورفع مستوى جاهزيتهم للاستحقاقات القادمة.

وقال: «سيخوض المنتخب معسكر إعداد آخر في يناير المقبل، ونسعى من خلاله إلى خوض بعض المباريات الودية، ونخطط كذلك لخوض مباريات في أوروبا أمام منتخبات قوية، وبالنسبة لي أنا متحمس لهذه التجربة ومشاهدة أداء لاعبي المنتخب وهم يلعبون أمام مدارس كروية مختلفة».

مشاركة اللاعبين مع أنديتهم

وتطرق زلاتكو إلى التحديات التي تواجه بعض اللاعبين، خصوصاً الذين لا يحصلون على فرص مشاركة منتظمة مع أنديتهم، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على جاهزيتهم البدنية والفنية، ويجعل من الصعب عليهم خوض مباريات كاملة مع المنتخب.

وأوضح أن لديه مجموعة جيدة من اللاعبين، لكن بعضهم يحتاج إلى الحصول على دقائق لعب أكثر مع أنديتهم للاستفادة من إمكاناتهم، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لعمل مدربي الأندية ومسؤولياتهم.

وقال: «هناك بعض اللاعبين يواجهون تحديات إضافية، خصوصاً أن عدداً منهم لا يحصل على فرصة المشاركة باستمرار مع أنديتهم، لذلك ليس من السهل عليهم خوض مباريات كاملة مع المنتخب. لا يمكنني التدخل في عمل مدربي الأندية، فقد سبق لي العمل في الأندية وأعرف طبيعة المسؤولية والضغوط التي يواجهونها».

وأضاف: «أزور الأندية وأناقش المدربين بشأن طريقة عملي، لكنني لا أستطيع التدخل في عملهم، فهذه مسؤوليتهم، وكل مدرب يقاتل من أجل تحقيق أهداف ناديه، وهم يعرفون أكثر مني كيفية إعداد فرقهم وتدريب لاعبيهم للمباريات».

أخطاء تحتاج إلى تصحيح

وفي حديثه عن الجوانب الفنية، أكد زلاتكو أن المنتخب لا يزال في بداية مشواره، ويعمل على ترسيخ أسلوب يعتمد على الضغط العالي والأداء الهجومي، لكنه أشار إلى وجود بعض الجوانب التنظيمية التي تحتاج إلى تطوير، خصوصاً المسافات بين اللاعبين والتحولات داخل الملعب.

وقال: «المنتخب لا يزال في بداية المشوار، ويلعب بأسلوب الضغط العالي وبطريقة هجومية قوية، لكننا أحياناً نفتقد التنظيم داخل الملعب، وهذا أمر يجب علينا تصحيحه، خصوصاً فيما يتعلق بالمسافات بين اللاعبين والتحولات. كذلك نفقد الكرة بسهولة في بعض المواقف، ونمنح المنافس فرصة لتسجيل الأهداف».

وأضاف أن المنتخب، رغم سيطرته على مباراة سورية، ارتكب بعض الأخطاء أثناء تناقل الكرة، ما تسبب في فقدانها واستقبال هدف، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الأخطاء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد زلاتكو أن استقبال الأهداف لا يعني وجود مشكلة دفاعية مستعصية، مشيراً إلى أن هناك جوانب تحتاج إلى التطوير، لكنه يشعر بالرضا عن تقدم المنتخب وعن الإيجابيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة، وفي مقدمتها الفاعلية الهجومية وتسجيل عدد كبير من الأهداف.

وفيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية، شدد مدرب الأبيض على أن الفريق لا ينبغي أن يعتمد على التراجع الكامل والدفاع السلبي، مؤكداً أهمية العمل الجماعي والتقارب بين خطوط اللعب، وأن تبدأ المسؤولية الدفاعية من المهاجم باعتباره أول لاعب يتولى الضغط على المنافس.