شباب الأهلي يعاقب 6 أندية بعد «صدمة بني ياس»

عزّز شباب الأهلي موقعه في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على البطائح بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ22 على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 49 نقطة منفرداً بالصدارة، بينما توقف رصيد «الراقي» عند 18 نقطة في المركز الـ12.

وتعلم شباب الأهلي الدرس من الصدمة التي تلقاها من بني ياس وإهداره لنقاط سهلة أمام أندية لا تنافس على لقب الدوري، عندما خسر أمام «السماوي» في الجولة الـ12 بهدفين مقابل هدف على استاد راشد في 25 ديسمبر من العام الماضي، قبل أن يعاقب «فرسان دبي» ستة أندية ويحقق العلامة الكاملة بفوزه على كل من: عجمان ودبا الفجيرة والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان، وأخيراً البطائح.

في المقابل، أهدرت الأندية التي تلاحق شباب الأهلي على صدارة الدوري نقاطاً أمام التي لا تنافس على اللقب، في الفترة نفسها، بخسارة العين أمام النصر، وتعادل الوصل مع اتحاد كلباء أما الوحدة أهدر العديد من النقاط في الدور الأول لتصبح مهمته صعبة في تقليص الفارق، ليتصدر «فرسان دبي» لائحة الترتيب، ويقترب من الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

من جهته، أبدى مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، سعادته بالفوز الذي حققه «فرسان دبي» على البطائح، وقال في مؤتمر صحافي: «لعبنا بطريقة هجومية مباشرة، وأتيحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وتألق حارس مرمى البطائح زايد الحمادي، في إبعاد العديد من الفرص الخطيرة لفريقي».

وأضاف: «لعبنا بجدية كبيرة منذ الدقيقة الأولى، ما أسهم في أن يظهر الفريق بشكل جيد، وأن يحقق انتصاراً مهماً جداً في سباق المنافسة على اللقب».

وعن حسم شباب الأهلي لدرع الدوري، قال: «هناك إربعة أو خمسة فرق تتنافس على اللقب، ولديهم الطموح نفسه، ونحن علينا التعامل بالجدية نفسها في كل المباريات».

وحول مباريات شباب الأهلي المقبلة، قال جارديم: «تنتظرنا مباراة قوية أمام الوصل المنافس القوي على الدوري، ومواجهات صعبة أخرى أمام النصر وبني ياس وعجمان، وهي فرق قوية تقدم مستويات جيدة في الدوري».

■ منذ ديسمبر الماضي، حقق شباب الأهلي العلامة الكاملة بفوزه على كل من: عجمان ودبا الفجيرة والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح.

شخيت: لعبنا بالرديف للتركيز أمام دبا الفجيرة

قال مدرب البطائح، المغربي سعيد شخيت: «إن فريقه خاض اللقاء بصفوف غير مكتملة»، وأضاف: «غاب عنا 11 لاعباً خلال الأسبوع الماضي، بسبب ظروف الإصابات والإيقاف، ولذا شاركنا بعدد من لاعبي الرديف، لأننا بكل صراحة نفكر في مباراتنا المقبلة أمام دبا الفجيرة».

وأوضح في مؤتمر صحافي: «مباراتنا أمام دبا الفجيرة في الجولة الـ23، ستحدد بنسبة كبيرة بقاءنا في دوري المحترفين، وكنا نحاول الخروج بنقطة من مباراتنا مع شباب الأهلي، لأننا ندرك صعوبة مواجهة متصدر الدوري». وختم: «أعتقد أن هناك شكاً حول صحة ركلة الجزاء الأولى المحتسبة لشباب الأهلي، وهي ساعدت على تغيير مسار ونتيجة المباراة، إلى جانب الغيابات، وبكل الأحوال نحن جاهزون لدبا الفجيرة، ونتمنى ألا تتكرر علينا الظروف نفسها التي تعرضنا لها في الأسبوع الماضي».