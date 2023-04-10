«نابولي» يفوز ببطولة دبا الحصن الرمضانية لكرة القدم

اختتمت مساء أول من أمس البطولة الرمضانية لكرة القدم - فئة البراعم مواليد (2012-2015)، التي نظمها نادي دبا الحصن بمشاركة 11 فريقاً، وتوج فريق نابولي بطلاً للبطولة الرمضانية الكروية الأولى 2023، فيما حل فريق الزعماء في المركز الثاني، وفريق مدريد ثالثاً، وفريق الملك رابعاً.

ونال اللاعب مايد مرزوق من فريق مدريد لقب هداف البطولة بتسعة أهداف، وحصل راشد عبيد من فريق نابولي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعبدالرحمن أسامة من فريق نابولي أفضل حارس، وراشد عبدالله السلامي من فريق الملك أفضل لاعب مثالي.