شباب الأهلي بطلاً لكأس الشباب "تحت 21 سنة"

حصد نادي شباب الأهلي لقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة بعد فوزه على نادي العربي بالركلات الترجيحية (4 – 3) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس على ملعب نادي البطائح. وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهي بالتعادل الإيجابي (3 – 3)، ليتم اللجوء للركلات الترجيحية مباشرة لتحديد الفريق الفائز.

وخلال مراسم التتويج، قام جمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي نادي شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية.

يُذكر أن شباب الأهلي بدأ مشواره في البطولة من دور الثمانية، حيثُ نجح في تحقيق الفوز على فريق الإمارات في مباراة الذهاب بنتيجة (4 – 1) وخسر في الإياب بنتيجة (1 - 2), ليتأهل بفارق الأهداف إلى الدور نصف النهائي لمواجهة فريق العروبة، حيثُ إنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بينهما، وخطف لاعبو شباب الأهلي بطاقة التاهل للمباراة النهائية بتحقيق الفوز على العروبة في مباراة الإياب بنتيجة (1 – 0).