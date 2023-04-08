«أنامو» و«كاسكاديان» لـ «غودولفين» يطلبان لقب «كوين إليزابيث ستيكس» الأسترالي

يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بالجوادين «أنامو» و«كاسكاديان» الذين يشرف على تدريبهما جميس كمنغز، للمنافسة على لقب سباق «كوين إليزابيث ستيكس» لخيول الفئة الأولى، الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري اليوم لمسافة 2000 متر عشبي على مضمار «رويال راندويك» الأسترالي الشهير.

ويخوض «أنامو» الفائز بتسعة سباقات في الفئة الأولى، مشاركته الأخيرة في استراليا، على أن يواجه برفقة زميله في الإسطبل «كاسكاديان» مجموعة رفيعة المستوى، تضم ثلاثة جياد دولية، يتقدمها الجواد الإماراتي «دبي أونر» بشعار محمد عبيد وإشراف المدرب وليام هاغاس، والجواد الفرنسي «بروتاغونست» بإشراف المدرب هاغاس، والأيرلندي «يونيكون لايون» المملوك لـ«تيمي فالي رايسينغ» بإشراف أنابيل نياشام.

ويخوض «أنامو» البالغ من العمر أربع سنوات، تحدي سباق «كوين إليزابيث ستيكس»، على خلفية تحقيقه ثلاثة انتصارات على التوالي في الموسم الأسترالي الحالي، بدايةً من انتصارين في فبراير الماضي في سباقي «أبولو ستيكس» لخيول «جروب2» لمسافة 1400 متر عشبي، وسباق «نورتون ستيكس» لخيول «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي اللذين أقيما على ذات المضمار «رويال راندويك»، وآخرها 23 مارس الماضي بالفوز في سباق «جورج ريدر» لخيول «جروب1» لمسافة 1500 متر عشبي في سيدني.

بدوره، يتجه «كاسكاديان» إلى «كوين أليزابيث ستيكس» منتشياً بانتصاره المستحق 25 مارس الماضي بلقب سباق «كأس أستراليا» لخيول «جروب1» لمسافة 2000 متر عشبي، والذي جرى على مضمار «فلامنغتون» الأسترالي.

وتأتي الخطورة في السباق من ممثل الإمارات «دبي أونر» الذي سطراً فوزاً باهراً في مشاركته الأسترالية الأولى 18 مارس الماضي، بفوزه في سباق «رانفيت ستيكس» لخيول «جروب1» الذي جرى لمسافة 2000 متر عشبي على مضمار «روزهيل» ويدرك مدرب «غودولفين» كمنغز، الضغوط المتزايدة على «أنامو» في تجربته الأخيرة في السباقات الأسترالية، بتوجه الجواد إلى إنجلترا للمنافسة في سباقات الفئة الأولى في الموسم البريطاني، قبل اعتزال «أنامو» السباقات.

• يخوض «أنامو» الفائز بتسعة سباقات في الفئة الأولى، مشاركته الأخيرة في أستراليا.