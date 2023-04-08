شباب الأهلي والشارقة.. قمة الموسم في «اليد» وبقيادة تحكيم أجنبي

يخوض شباب الأهلي قمة مصيرية في الموسم الجاري بدوري كرة اليد، قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد ملامح بطل الدوري، وذلك حين يواجه ضيفه الشارقة الساعة 10 مساء اليوم. وستتميز المباراة أيضاً بقيادة طاقم تحكيم أجنبي لها، وذلك ممثلاً بالحكمين الأوزبكيين خاسان وخوسان إسماعيلوف. وكانت لجنة الحكام في اتحاد اليد، برئاسة عبدالسلام المحيربي، أعلنت في وقت سابق عن استجابتها لطلب نادي شباب الأهلي، والاستعانة بطاقم حكام أجنبي من أوزبكستان.

وتأتي قمة الفريقين ضمن ختام الجولة الرابعة من الدور النهائي في بطولة الدوري العام، يدخلها الفريقان متشاركين صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة.

وتشهد الجولة في التوقيت ذاته، لقاء العين ثالث الترتيب العام برصيد ثماني نقاط أمام ضيفه الوصل المتشارك المركز الخامس مع مليحة والجزيرة برصيد خمس نقاط لكل منهم.

وتقدم نادي شباب الأهلي الأسبوع الماضي بطلب الاستعانة بطاقم حكام أجنبي، مستنداً إلى لوائح ونظم المسابقات، والتي تشترط دفع النادي الرسوم الخاصة ببند الاستعانة البالغ 15 ألف درهم.

وتعد مباراة اليوم، ورغم بقاء ثلاث جولات على ختام الدوري، تكراراً لسيناريو معظم نهائيات بطولات اليد للمواسم الماضية، التي جمعت بين الشارقة وشباب الأهلي، خصوصاً أن «الملك» صاحب رباعية الموسم الماضي، ينشد في موسمه الحالي إضافة لقبه السابع على التوالي في الدوري والـ17 تاريخياً، بينما يسعى«فرسان دبي» لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ اللقب الأخير في موسم 2016. يذكر أن شباب الأهلي أنهى الدور التمهيدي ديسمبر الماضي، في صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن الشارقة بعد تساويهما في 19 نقطة، ومع خمس انتصارات وتعادلين لـ «فرسان دبي» من ضمنها الفوز في الجولة الختامية للتمهيدي على الشارقة (24-23).

وواصل الفريقان مشورهما فبراير الماضي في الدور قبل النهائي الذي أقيم بنظام دور المجموعات من مجموعتين، وانتزع خلاله شباب الأهلي والشارقة صدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، والحصول على نقطتين اعتباريتين، استهلا بهما الدور النهائي المقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تتحدد في ختامه هوية البطل.

• الفريقان يتشاركان صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة لكل منهما.