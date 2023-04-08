"هاتريك" مبخوت يحبط "ريمونتادا" النصر في مباراة مجنونة (صور)

أحرز علي مبخوت "هاتريك" ليقود الجزيرة لفوز مثير على النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مجنونة، في افتتاح مباريات الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 40 نقطة بينما توقف رصيد "العميد" عند 23 نقطة.

وشهد الشوط الأول بداية قوية من النصر الذي أهدر أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الأول، أبرزها من كرة انفرد بها البرتغالي أنطونيو توزي وارتدت إلى المغرب عادل تاعرابت الذي سدد الكرة في المرمى ولكن أبعدها ببراعة علي خصيف، بينما تألق خليفة الحمادي في إبعاد كرة خطرة من تاعرابت قبل أن تتجاوز خط المرمى (13).

ودخل الجزيرة أجواء اللقاء بعد مرور 15 دقيقة وتصدى أحمد شامبيه لتسديدة صاروخية من المغربي أشرف بن شرقي (16)، قبل أن يحرز عبدالله رمضان الهدف الأول من كرة لعبها بن شرقي وقابلها رمضان بتسديدة خدعت حارس النصر ودخلت المرمى (20)، بينما تألق شامبيه ومنع علي مبخوت من إضافة الهدف الثاني بعدها مباشرة من انفراد تام.

وفي الشوط الثاني واصل الجزيرة أفضليته وحصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء بعدما سدد كرة أبعدها مدافع النصر غلوبير ليما بيده، وسدد علي مبخوت الكرة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (52).



في المقابل تحسن أداء النصر وأحرز ريان مينديز الهدف الأول بعدما لعب توزي ركلة ركنية وقابلها لاعب الرأس الأخضر برأسه في المرمى (63)، قبل أن يضيف تاعرابت الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (69).



وارتفعت الإثارة في آخر 15 دقيقة، وتصدت العارضة لكرة صاروخية من عبدالله رمضان (75)، بينما سدد خلفان مبارك كرة أخرى مرت بجوار القائم (82)، قبل أن يحرز البوسني سمير ميميشيفيتش الهدف الثالث للنصر بطريقة رائعة في الدقيقة 87 وفي الوقت القاتل أحرز علي مبخوت هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع لمصلحة الجزيرة وأحرز علي مبخوت الهدف الرائع في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز مثير لـ "فخر أبوظبي" في الوقت القاتل.