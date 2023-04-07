الخديم: مكاسب رديف دبا الفجيرة «مبشرة»

حقق فريق رديف دبا الفجيرة انتصاره الـ12 خلال مشاركته في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة (الرديف)، وذلك بعد مرور 21 جولة، إذ جمع 39 نقطة يحتل بها المركز الخامس ويفصله سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر برصيد 46 نقطة.

قال مدرب الفريق، محمد عبيد الخديم، لـ«الإمارات اليوم»: «مكاسب رديف دبا الفجيرة تبشر بمستقبل باهر لـ(النواخذة)، إذ إن النجاحات التي يحققها فريق الرديف مهمة جداً لمستقبل الكرة في النادي، وتبعث على السعادة الكبيرة، ونتمنى في الوقت نفسه أن ينجح الفريق الأول في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، وسعداء أيضاً لدور فريق تحت 21 سنة برفد الفريق الأول بلاعبين مميزين تمكنوا من أن يكونوا مؤثرين بفضل المردود الفني الذي قدموه في أكثر من مباراة».

وأضاف: «وجود الفريق في المركز الخامس وتحقيق 12 انتصاراً يكشف عن الدور البارز والمهم لمجلس ادارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، بدعم ورعاية جميع فرق النادي والاهتمام بجيل المستقبل»، مثنياً على استيعاب اللاعبين للنصائح الفنية التي قدمت لهم من قبل الجهازين الفني والإداري خلال التدريبات وتنفيذها في المباريات بشكل دقيق ووفقاً لتعليمات الجهاز الفني».

وتابع: «يسعدنا ان الفريق أصبح رقماً صعباً في الأداء والنتائج، وبالتالي طموحنا يكبر من جولة إلى أخرى، ونتطلع الى جمع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى مركز أفضل من الحالي، على الرغم من تبقي خمس مباريات فقط حتى نهاية الدوري». وأكمل: «هنالك أكثر من لاعب مميز في الفريق فرض نفسه في الملعب، ومنهم أحمد نبيل الخديم، الذي تم استدعاؤه للعب في منتخب شباب الإمارات، وفي الطريق آخرون نعمل على تطويرهم لهذا الغرض، ويسعدنا أن جمهور (النواخذة) يقف خلف الفريق ويشعر بالسعادة».