الشارقة ينهي معاناة 60 دقيقة أمام عجمان في دقيقتين

اقترب الشارقة من حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة بعد فوزه في لقاء الذهاب في الدور نصف النهائي، أول من أمس، أمام نظيره فريق عجمان بهدفين مقابل هدف على استاد الشارقة، ليقترب كثيراً من حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية في انتظار الحسم النهائي خلال مباراة الإياب التي ستقام في 14 الجاري على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

وجاء فوز الشارقة في المباراة بعد معاناة استمرت 60 دقيقة أخفق خلالها في الوصول إلى شباك حارس مرمى «البرتقالي»، قبل أن يتمكن الإسباني باكو ألكاسير من افتتاح التسجيل للشارقة (60)، ويسجل زميله الغيني عثمان كامارا الهدف الثاني (62) ليحسم الشارقة اللقاء في دقيقتين فقط، في حين تمكن عجمان من تقليص الفارق عن طريق اللاعب محمد فراس بالعربي (70).

من جهته، قال مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، خلال المؤتمر الصحافي: «إن المباراة كانت صعبة جداً كما توقعت.. واجهنا فريقاً قوياً جداً ويملك لاعبين مميزين، خصوصاً في الخط الأمامي، وبإمكانه أن يصعب من مهمة أي فريق»، مشدداً على أنه رغم فوز فريقه في الجولة الأولى، فإن ذلك لا يعني أن الأمور حسمت، وأن بطاقة التأهل ستحسم بعد مباراة الإياب. وأضاف كوزمين: «كان لدي مشكلة بمن أبدأ في المباراة، مثلاً هل أبدأ بكايو لوكاس ودجانيني وألكاسير، أو أن أدفع بلاعبين اثنين، أو أن أشرك مثلاً بيانيتش في الشوط الأول، لكنني في النهاية اخترت هذه الطريقة لكي أبدأ بها المباراة».

بدوره، أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيدزيتش، أن الشارقة استحوذ على الكرة في أول 45، وخلق بعض الفرص، لكنها لم تشكل خطورة على مرمى عجمان.

وأشار إلى أن حظوظ فريقه في التأهل للمباراة النهائية في كأس رئيس الدولة لاتزال قائمة، رغم الخسارة أمام الشارقة في مباراة الذهاب، لكن الأمر يحتاج من عجمان إلى جهد بنسبة 200%.