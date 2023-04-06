كوليبالي وتراوري مستمران مع الجزيرة حتى 2027

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم اليوم عن تجديد عقد كلا من المالي عمر تراوري والإيفواري مامادو كوليبالي لأربعة مواسم مقبلة. وذكرت الشركة على حسابها في "تويتر": "سعداء بالإعلان عن تجديد تعاقدنا مع الثنائي المالي عمر تراوري والإيفواري مامادو كوليبالي لأربعة مواسم قادمة، أمنياتنا لهما بالتوفيق والمزيد من النجاح مع فخر أبوظبي".

ويعد تراوري من أبرز اللاعبين ضمن فئة المقيمين، إذ انضم إلى الجزيرة في موسم 2020-2021، وكان من اللاعبين المؤثرين في قيادة الجزيرة للفوز بلقب الدوري، وأحرز 5 أهداف في الموسم نفسه، بعدما شارك في 25 مباراة، بينما شارك في الموسم الماضي في 18 مباراة وأحرز 3 أهداف، أما الموسم الحالي فشارك في 21 مباراة ولم يحرز أي أهداف. في المقابل انضم كوليبالي إلى الفريق في الموسم الماضي، وشارك في 7 مباريات، بينما اعتمد المدرب مارسيل كايزر بشكل أكبر على اللاعب الإيفواري في الموسم الحالي، بمشاركته في 16 مباراة وإحرازه هدفاً.