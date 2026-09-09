«دبي للفروسية» يعتمد روزنامة موسم سباقات القدرة 2026 - 2027

اعتمد نادي دبي للفروسية روزنامة موسم سباقات القدرة والتحمل 2026-2027 في مدينة دبي الدولية للقدرة، وقال النادي، في بيان، إن الروزنامة تتضمن سلسلة من السباقات والبطولات على مدار الموسم، يتصدرها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومهرجان سمو ولي عهد دبي، إلى جانب عدد من السباقات المفتوحة والدولية والتأهيلية وسباقات الإسطبلات الخاصة.

وكشف عن انطلاق منافسات الموسم، في 30 أكتوبر المقبل، بسباق مدينة دبي الدولية التأهيلي لمسافتَي 40 و80 كم، على أن يتواصل البرنامج حتى الثالث من أبريل 2027.

وأضاف أنه ضمن أجندة الموسم تبرز منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في يناير 2027، ويتضمن سباقات السيدات والإسطبلات الخاصة وكأس جميلتي للأفراس، وصولاً إلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمسافة 160 كم، الذي يمثل أبرز محطات الموسم.

وأشار إلى استضافة مدينة دبي الدولية مهرجان سمو ولي عهد دبي، مارس 2027، ويضم سباقات السيدات والإسطبلات الخاصة وكأس اليمامة للأفراس، ويختتم بكأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 120 كم.

ولفت إلى أن روزنامة الموسم تتضمن أيضاً تحدي سيح السلم، وسباقات الوصل للإسطبلات الخاصة، ويوم الشهيد للإسطبلات الخاصة، ومدينة دبي الدولية لفئة الإنتاج المحلي، وكأس المدربين، إلى جانب مجموعة من السباقات التأهيلية والدولية.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، إن موسم سباقات القدرة في دبي يواصل ترسيخ المكانة الرائدة للإمارة على خريطة هذه الرياضة عالمياً، مستنداً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية، والإرث العريق الذي تتمتع به دولة الإمارات في سباقات القدرة والتحمل، بموسم جديد حافل بالمنافسات، يجمع نخبة الفرسان والإسطبلات، ويقدم سباقات تليق بمكانة دبي، وما حققته من حضور متميز في هذه الرياضة.