طاقم حكام أجنبي يدير قمة الشارقة وشباب الأهلي في دوري اليد

كشف أمين عام اتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، عن الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الشارقة ومضيفه شباب الأهلي، المقررة السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدور النهائي لبطولة «دوري أقوياء اليد»، وتحدد ملامحها بشكل كبير هوية بطل دوري الموسم الحالي، خصوصاً أن الفريقان يدخلان لقاءهما وهما متشاركان صدارة الترتيب العام برصيد 11 نقطة لكل منهما. وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد اللعبة استجاب وفقاً للوائح وأنظمة المسابقات لطلب نادي شباب الأهلي، الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته أمام الشارقة».

وأوضح: «تنص اللوائح على إمكانية طلب الأندية الاستعانة بطاقم حكام أجبني لإدارة المباريات، شريطة دفع النادي رسوم الطلب البالغة 15 ألف درهم، وهو ما تقدم به نادي شباب الأهلي فعلياً».

وأضاف: «يتجه اتحاد اللعبة فور استكمال النادي طلب الاستعانة بالحكام الأجانب إلى مخاطبة الاتحاد القاري الذي يتبع له وفق التسلسل المعتمد، وهو ما تم فعلاً، وننتظر رد الاتحاد الآسيوي لتحديد هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء القمة بين شباب الأهلي والشارقة».

وأشار الحمادي إلى تحمل اتحاد اللعبة بقية التكاليف الأخرى، وقال: «يلتزم النادي بدفع رسوم طلب الاستعانة البالغ 15 ألف درهم، ومع إعطاء النادي الموافقة يتحمل اتحاد اللعبة بقية التكاليف الأخرى مثل الإقامة والسفر وإصدار تأشيرات الدخول إلى الدولة».

وتابع: «ثقتنا كبيرة بطواقم التحكيم الإماراتية، إلا أن حرص الاتحاد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، بجانب نظم ولوائح المسابقات، يقضي باستجابة الاتحاد لرغبة أي من الأندية في الاستعانة بالحكم الأجنبي».

يذكر أن فريق شباب الأهلي أنهى ديسمبر الماضي الدور التمهيدي للبطولة في صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن الشارقة بعد تساويهما في رصيد 19 نقطة، وإنما مع خمسة انتصارات وتعادلين لـ«فرسان دبي»، من ضمنها الفوز على «الملك» في ختام التمهيدي بنتيجة (24-23)، في هزيمة أودت بفقدان الشارقة لصدارته بعد حصده ستة انتصارات متتالية، ليواصل الفريقان مشوارهما فبراير الماضي في الدور قبل النهائي الذي أقيم بنظام دوري المجموعات من مجموعتين، وعرف من خلاله شباب الأهلي والشارقة انتزاع صدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، والحصول على نقطتين اعتباريتين، استهلا بها الدور النهائي الذي يصل السبت المقبل إلى جولته الرابعة وبقاء ثلاث جولات على ختامه.