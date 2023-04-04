قرعة كأس السلة.. بطاقة مباشرة للشارقة إلى المربع الذهبي

منحت قرعة كأس رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، فريق الشارقة، بطاقة العبور المجانية إلى الدور نصف النهائي، في البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 27 مايو المقبل، بنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، وينافس على لقبها فرق الأندية السبعة المشاركة في هذه الفئة العمرية.

وجاء ذلك في مؤتمر مراسم قرعة الكؤوس لكافة المراحل السنية للموسم الرياضي 2022-2023، الذي جرى الاثنين، في مقر اتحاد كرة السلة في دبي، وحضره كل من الأمين العام لاتحاد كرة السلة سالم المطوع، والمدير الفني للاتحاد الدكتور منير بن الحبيب، والسكرتير الفني المساعد للاتحاد قاسم دعدوش، ومندوبي الأندية.

وأفرزت نتائج قرعة الرجال، عن مواجهات من مرحلة واحدة، تجمع شباب الأهلي مع البطائح، والوصل مع الوحدة في تمهيدي المجموعة الأولى، تحدد نتائجها هوية الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة للدور نصف نهائي الذي ينطلق 20 مايو المقبل، وينتظر خلاله فريق الشارقة، الفائز من المواجهة الوحيدة عن تمهيدي المجموعة الأولى الذي يجمع النصر مع الظفرة.

بدورها فرضت قرعة مرحلة الشباب على فريقا النصر والجزيرة خوض مواجهة مباشرة في السادس من مايو المقبل، لتحديد هوية الفريق الرابع والمكمل للمجموعة الأولى في الدور التمهيدي، حيث يلتقي الفائز من لقاء "العميد" و"فخر أبوظبي" في 14 من الشهر ذاته مع فريق البطائح، في مباراة تمنح الفائز بنتيجتها بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ولقاء الفائز من تمهيدي ذات المجموعة من مباراة شباب الأهلي والشارقة.

وعلى الطرف الأخر، أفرزت قرعة كأس الشباب عن مواجهة مباشرة لفريق الوصل مع العين، وبني ياس أمام الوحدة، في مواجهتين تحددان هوية الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام 21 مايو المقبل، متبوعاً بالمباراة النهائية في 28 من الشهر ذاته.

وأفرزت قرعة كأس الناشئين عن وضع فريقي النصر وبني ياس، والشارقة مع العين في مواجهات مباشرة في الدور ربع النهائي، مقارنة بخوض باقي فرق اندية هذه المرحلة السنية لدورٍ تمهيدي ينطلق في 27 أبريل الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب، يتحدد من خلاله هوية الفرق المكملة لدور الثمانية الذي ينطلق 12 مايو المقبل، حيث يلتقي في هذا الدور عن المجموعة الأولى الفريق الفائز من لقاء البطائح مع الزيد مع الفائز من مباراة مليحة والجزيرة عن ذات المجموعة، ويقابلها عن المجموعة الثانية الفائز من لقاء شباب الأهلي والوصل مع الفائز من مباراة خورفكان واتحاد كلباء، على أن تستكمل البطولة في 19 الشهر ذاته بإقامة مواجهتي الدور نصف النهائي، وتجمع في طرفها الأول، الفائز من لقاء النصر وبني ياس في ربع النهائي مع الفريق المتأهل من ذات الدور عن المجموعة الأولى (البطائح أو الزيد أو مليحة أو الجزيرة)، ولينتظر الفائز من مباراة الشارقة والعين في ثاني مواجهات المربع الذهبي الفريق المتأهل من ربع نهائي المجموعة الثانية (الوصل أو شباب الأهلي أو خورفكان أو اتحاد كلباء)، على أن تقام المباراة النهائية في 26 مايو 2023.

وحددت قرعة كأس الأشبال، خارطة المواجهات المباشرة لكلتا مجموعتي الدور التمهيدي الذي ينطلق في السابع من مايو المقبل، بمشاركة الأندية الـ 16 المنافسة في هذه الفئة العمرية، حيث يلتقي النصر مع العين، وشباب الأهلي مع المدام، والجزيرة الحمراء مع الشارقة، والظفرة مع مليحة في أربعة مباريات تقام لحساب المجموعة الأولى، وتحدد نتائجها هوية الفرق المتأهلة عن هذه المجموعة إلى ربع النهائي الذي ينطلق في 14 من الشهر ذاته.

وعلى الطرف الأخر وضعت قرعة كأس الاشبال، فريق الجزيرة في مواجهة مباشرة مع خورفكان في أولى مباريات تمهيدي المجموعة الثانية، على أن يلتقي في المجموعة ذاتها دبا الحصن مع الحمرية، والذيد مع اتحاد كلباء، والوصل مع البطائح، لتحدد مباريات هذه المجموعة هوية الفرق الأربعة المكملة لربع النهائي، لتواصل البطولة طريقها إلى المربع الذهبي في 21 مايو المقبل، متبوعةً بالمباراة النهائية في 28 من الشهر ذاته.

واقتصر كأس السيدات على مشاركة أربعة فرق، لتحدد القرعة مواجهتي الدور نصف النهائي الذي يلتقي فيه فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الشرقية)، على أن تجمع ثاني مباريات المربع الذهبي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك مع فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الوسطى)، في مباراتين تحددان هوية طرفا النهائي، مع العلم أن مواعيد مباريات البطولة ستحدد في وقت لاحق.