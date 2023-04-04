«الدفاع المدني» يتوج ببطولة «الألعاب الشعبية» في عجمان

تُوج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بطلا لبطولة الألعاب الشعبية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023.

تضمنت البطولة سلسلة من الألعاب الشعبية جرى التنافس فيها بين سبع فرق في مرحلة التصفيات وهي ألعاب شد الحبل والكرابي والميت، وشهدت المنافسات إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بمباريات تراثية مليئة بالإثارة والحماس.

وجاء تتويج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بلقب البطولة بعدما تفوق على منافسيه في مرحلة النهائيات بمجموع 16 نقطة، تلاه في الترتيب فريق القيادة العامة لشرطة عجمان A والذي جاء في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحل فريق القيادة العامة لشرطة عجمان C في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق شبيه الريح في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وفي منافسات كرة قدم الصالات نجح فريقا الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد خوضهما 3 مباريات ضمن المجموعة الأولى حيث حققا الفوز في مباراتيهما أمام ملاعب الجوكر وشباب الرقايب، فيما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل، ليتأهل الإدارة العامة للدفاع المدني من بوابة الصدارة برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على دائرة البلدية والتخطيط الثاني.

من جانبٍ آخر دخلت منافسات بطولة البادل تنس فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية مراحلها الأخيرة إذ تقام مرحلة الدور نصف نهائي بمباراتين، اذ يلتقي في المباراة الأولى فريق دائرة البلدية والتخطيط ومصرف عجمان وصيف النسخة الماضية، فيما تجمع المباراة الثانية يوم الأربعاء الإدارة العامة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة عجمان.

أما في منافسات بطولة كرة القدم تختتم الثلاثاء مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة فريق الإدارة العامة للدفاع المدني مع فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في العاشرة مساءً، بينما يلعب حامل اللقب فريق دائرة البلدية والتخطيط أمام فريق مصرف عجمان في الحادية عشرة مساءً.