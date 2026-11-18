أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن فرق الدفاع المدني في الإمارة سيطرت على حريق محدود اندلع في مستودع بمنطقة الصناعية الجديدة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح المكتب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة في موقع الحادث.