بطولة «الأرز للغولف» تختتم نسختها الثانية في عجمان غداً

تختتم يوم غدٍ الاحد، منافسات النسخة الثانية من بطولة «الأرز للغولف» المقامة منذ الخميس الماضي على ملاعب نادي «الزوراء» في عجمان، بتنظيم الاتحادين اللبناني والإماراتي للغولف.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة كونها مدرجة ضمن البطولات المانحة لنقاط تصنيفية على سلم الاتحاد الدولي للهواة، بجانب منح جوائزها المشاركة في بطولات «Hotte Palmmer Tour» التي تستضيفها الإمارات على مدار عالمي 2026 و2027.

وأكد اتحاد الإمارات للغولف، في بيانٍ له، إن: «إقامة بطولة (الأرز) يأتي في إطار التعاون بين الاتحادين اللبناني والإماراتي، بما يعكس العلاقات الرياضية المميزة وحرص الجانبين على دعم وتطوير رياضة الغولف، وإتاحة المزيد من فرص المنافسة للاعبين الهواة على صعيد المنطقة».

وأضاف البيان: «يساهم احتضان البطولة في نادي الزوراء للغولف في إمارة عجمان، تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، وتوفير بيئة تنافسية متطورة للاعبي الغولف من مختلف الدول».