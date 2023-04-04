حكم مواطن لم يحصل على الشارة الدولية يدير «كلاسيكو» العين وشباب الأهلي بامتياز

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن الحكم أحمد سالم خلفان، قاد بامتياز مباراة «الكلاسيكو» بين العين وشباب الأهلي، التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1، ضمن الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، واصفاً قرار لجنة الحكام في اتحاد الكرة بإسناد هذه المباراة لحكم مواطن بالشجاع، مشيراً إلى أن الكل كان يتوقع إسناد هذه المباراة إلى حكم أجنبي، نظراً لأهميتها بالنسبة للفريقين المتنافسين على الصدارة، حيث يتصدر شباب الأهلي الترتيب بـ46 نقطة، ويحل العين ثانياً بـ41 نقطة، في حين أنه في المقابل، قاد مباراة الوحدة والشارقة في الجولة ذاتها حكم أجنبي، هو الأرجنتيني فيرناندو راباليني، علماً أن أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة كان قرار الحكم بإلغاء هدف للعين «92» لوجود حالة تسلل، بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار)، بجانب عدم احتسابه ركلتي جزاء واحدة للعين 32، وأخرى لشباب الأهلي 61.

وأضاف عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «الحكم أحمد سالم خلفان، ورغم أنه حكم درجة أولى، إلا أنه يملك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبيرة والمهمة، ورغم أنه لم يحصل على الشارة الدولية في التحكيم، وهذا ما كان ينقصه فقط، لكونه من الحكام المميزين».

وأكد العاجل أن صعوبة المباراة تكمن في الحالات التحكيمية التي حدثت داخل خط الـ18، كونها مباراة قمة جماهيرية بين فريقين كبيرين، والخطأ فيها سيكون مكلفاً للحكم، مشيراً إلى أن أحمد سالم خلفان تعامل مع المباراة بكل هدوء وبتركيز، بجانب أنه كان حاضراً ذهنياً وقريباً من الحالات التحكيمية، كما أن قراراته كانت متزنة في حق الطرفين، معتبراً أن الحكم كان نجماً بنجومية المباراة نفسها.

وأوضح: «أحمد سالم تعامل مع المباراة من منطلق خبرته التحكيمية الكبيرة، ولم يصعب المهمة على نفسه، بل كان يحل المشكلات التي تحدث في المباراة أولاً بأول، وكان يحل أي حالات اعتراض تحدث من قبل اللاعبين أولاً بأول كذلك، حتى لا تتراكم عليه الحالات، وهذا الأمر سهل عليه قيادة المباراة».

وتابع: «ثقة لجنة الحكام، وكذلك ناديي العين وشباب الأهلي، أن تسند إدارة المباراة إلى حكم مواطن، وليس إلى حكم أجنبي، كما كان متوقعاً».

وأشار العاجل إلى أن أحمد سالم خلفان تدرج هذا الموسم في إدارته للمباريات، ما يؤكد تطور مستواه التحكيمي.

ورأى العاجل أن إسناد كلاسيكو العين وشباب الأهلي لحكم مواطن يعد حافزاً للحكام المواطنين.