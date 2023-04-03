حتا يهزم مسافي ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى

حقق فريق حتا فوزا ثمينا على حساب ضيفه مسافي بهدف نظيف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى، سجل الهدف اللاعب الهولندي ميشيل تي فيردي في الدقيقة 78، ليصبح رصيد حتا 62 نقطة متربعا في الصدارة، بينما تجمد رصيد مسافي عند النقطة 37 في المركز الثامن.

وفاز الفجيرة بملعبه على الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجل أهداف الفجيرة كل من البرتغالي بيرتينو جولو في الدقيقة 31، والنيجيري بروسبير في الدقيقة 44، والجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة 59، وسجل للجزيرة الحمراء البرازيلي روفائيل فرساني في الدقيقة 90.

وأصبح رصيد الفجيرة 32 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 33 في المركز العاشر.