نعمت عباس: حارس العراق أحمد باسل ارتكب 3 أخطاء أمام الكويت.. وعوضها بتصدٍ حاسم (فيديو)

قال خبير تدريب حراس المرمى العراقي نعمت عباس إن حارس منتخب العراق أحمد باسل ارتكب ثلاثة أخطاء خلال مواجهة الكويت، السبت، لكنه عوّضها بتصدٍّ حاسم في الدقيقة 93، أسهم في الحفاظ على فوز «أسود الرافدين» 3-2، ضمن منافسات «خليجي 27».

وأوضح عباس لـ«الإمارات اليوم» أن باسل أبعد كرة رأسية صعبة سددها الكويتي يوسف ناصر، وكانت في طريقها إلى المرمى، مشيدًا بتصديه في وقت حاسم من المباراة. وأضاف أن الحارس نجح في إبعاد كرات أخرى، لكنه افتقد التركيز في بعض المواقف.

تصدي حارس العراق أحمد باسل قبل هدف العراق الثالث ضد الكويت 🤯🤯🤯🤯🧤 pic.twitter.com/cO8qFJtKdd — بندر الرياضي 📊 (@bandar_News1) September 26, 2026

وحدد عباس ثلاثة مآخذ على أداء باسل، أولها عدم تنظيم الجدار الدفاعي بالصورة التي تغلق زاوية المرمى عند تنفيذ الكرة الثابتة التي جاء منها هدف الكويت الثاني، وعدم توجيه المدافعين كما ينبغي. أما الثاني، فكان محاولته مراوغة لاعب كويتي قرب منطقة الست ياردات، وهي مخاطرة كان يمكن أن تكلف العراق هدفًا لو فقد الكرة. وتمثل المأخذ الثالث في تأخره أحيانًا في لعب الكرة، رغم حاجة المنتخب إلى نقلها سريعًا لبدء الهجمات، خصوصًا أنه يجيد اللعب بقدميه.

وعن حارس الكويت سعود الحوشان، رأى عباس أنه لا يتحمل مسؤولية الأهداف الثلاثة التي استقبلها. وقال إن تسديدة زيدان إقبال في الهدف الأول باغتت الحارس، بينما حجب أحد المدافعين رؤيته للكرة. وأضاف أن الهدف الثاني، الذي سجله سيف رشيد، جاء من لقطة فنية صعبة أنهاها بتسديدة مباغتة بباطن القدم، فيما جاء هدف كرار نبيل الثالث من تسديدة قوية أطلقها وهو مهيأ للتصويب، ما صعّب التصدي لها.

وأكد عباس أن الحوشان لا يزال من أبرز حراس البطولة، رغم خسارة المنتخب الكويتي مباراتيه أمام السعودية والعراق.