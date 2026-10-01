سعد قيس للاتحاد العراقي: واجهوا جمهوركم واعترفوا بأخطائكم

طالب نجم المنتخب العراقي السابق سعد قيس القائمين على المنتخب واتحاد كرة القدم بمواجهة الجمهور والاعتراف بالأخطاء، عقب خروج «أسود الرافدين» من دور المجموعات في «خليجي 27»، منتقداً ما وصفه بغياب التعامل الدقيق مع حسابات التأهل، إلى جانب التغييرات المتكررة في التشكيلة الأساسية.

وقال قيس في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «واجهوا شعبكم واعترفوا بفشلكم، فالاعتراف بالخطأ فضيلة»، داعياً إلى الابتعاد عن تفسيرات المؤامرة، ومراجعة الأسباب الفنية والإدارية التي رافقت المشاركة.

ورأى أن المنتخب العراقي لم يقدم، من وجهة نظره، ما يستحق به التأهل، متسائلاً عن أسباب عدم دراسة جميع احتمالات حسم بطاقة التأهل والتعامل معها فنياً وتكتيكياً وحسابياً، رغم وجود جهاز فني أجنبي يقوده الأسترالي غراهام أرنولد، إلى جانب إداريين سبق لهم العمل في الأندية.

وانتقد قيس كثرة الضيوف والمرافقين، مقابل ما اعتبره غياباً للانتباه إلى احتمال تساوي العراق وعُمان في معايير التأهل، كما أبدى استغرابه من التباين بين الحديث عن مشروعات تطوير طموحة وعدم التعامل مع تفاصيل حاسمة في البطولة.

وانتقد أيضاً المبالغة في الاحتفال بالفوز على الكويت وربطه بالمقارنة مع نتائج المنتخب في عهد رئيس الاتحاد السابق، معتبراً أن تقييم المشاركة يجب أن يستند إلى أداء الفريق وقدرته على مواصلة المنافسة.

وعلى المستوى الفني، شبّه قيس التغييرات المتكررة في عهد أرنولد بما كان يحدث مع المدرب السابق خيسوس كاساس، ورأى أن اختلاف التشكيلة من مباراة إلى أخرى أفقد المنتخب الاستقرار في مواجهة السعودية.

وأضاف أن دخول المباراة بعقلية أن التأهل مضمون دون التفكير في الاحتمالات الأخرى، يعكس، بحسب رأيه، خللاً في قراءة الموقف وإدارة المباراة.

وامتدت الانتقادات إلى ردود الفعل على منشور قيس، إذ رصدت «الإمارات اليوم» تعليقات ركزت على المحاور نفسها، خصوصاً اختيار التشكيلة وغياب رد الفعل داخل الملعب.

ووصف صاحب حساب «Muayad» الربع ساعة الأخيرة أمام السعودية بأنها «فضيحة للكرة العراقية»، منتقداً توظيف اللاعبين والاختيارات الأساسية والخطة، ومحذراً من استمرار المشكلات في كأس آسيا.

واستغرب صاحب حساب «معتز الهيازعي» غياب استجابة المنتخب رغم تأخره بهدفين، واصفاً أداءه بأنه «برود مو طبيعي»، فيما تساءل صاحب حساب «محمد» عن أسباب عدم الاستمرار بالتشكيلة التي فازت على الكويت، لتعزيز التجانس بين اللاعبين.

وفي سياق متصل، التقت انتقادات قيس مع تصريحات تلفزيونية لنجم المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، دعا فيها إلى الاعتراف بما وصفه بالفشل والتخلف الإداري والعمل على إصلاحه.

وحمّل أكرم المدرب أرنولد مسؤولية ما وصفه بالفوضى أمام السعودية، متسائلاً عن غياب التنبيه إلى دخول المنتخب دائرة الخطر مع تغير نتيجة مواجهة عُمان والكويت، ومشيراً إلى أن أداء اللاعبين لم يعكس، بحسب رأيه، إدراكاً لحساسية الموقف وحسابات التأهل.