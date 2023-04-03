كايزر يرحل عن الجزيرة بنهاية الموسم الجاري

أكد المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، أنه أبلغ إدارة نادي الجزيرة ولاعبي الفريق بقرار رحيله بنهاية الموسم الحالي، معرباً عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الفريق، لافتاً إلى أن «استمراره في منصبه لمدة أربعة مواسم ليس أمراً عادياً في المنطقة».

وقال كايزر لـ«الإمارات اليوم» إنه يفكر في الاستقرار في الإمارات مع عائلته في حال عدم تلقيه عروضاً للتدريب، وأضاف: «بالفعل أبلغت إدارة النادي واللاعبين أنني سأرحل عقب نهاية الموسم الحالي، ولكن الأهم هو التركيز على المباريات المقبلة، واستكمال مهمتي مع الفريق، لأن هذا القرار ليس مهماً في هذا التوقيت، والدليل هو مردود اللاعبين في الملعب، وتركيزهم على تحقيق الفوز».

وأضاف: «عملي مع الجزيرة لمدة أربعة مواسم من خلال الفترة الأولى التي استمرت ستة أشهر قبل رحيلي إلى البرتغال، ثم عودتي مجدداً، وذلك ليس من العادي أو السهل أن يستمر مدرب طوال هذه الفترة الطويلة مع فريق في المنطقة هنا، لذلك أنا فخور جداً بالفترة التي قضيتها مع الجزيرة، وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي والجمهور واللاعبين على كل شيء».

أما بالنسبة إلى وجهته المقبلة، فقال: «عقب نهاية الموسم سأذهب في إجازة مع أسرتي، وحالياً لا يوجد شيء مؤكد، وكما ذكرت أركز على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أن لدينا مباراتين في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما عقب نهاية الموسم في حال عدم وجود عروض للتدريب، فلدي منزل هنا في الإمارات، وعائلتي تشعر بالسعادة، وقد نستقر هنا».

وتحدث المدرب الهولندي عن الفوز الذي حققه الجزيرة على الوصل، وقال: «أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، رغم أننا لم نبدأ بشكل جيد في الدقائق الثلاث الأولى من اللقاء، وأحرز الوصل الهدف الأول في اللقاء، ولكن بعد ذلك كنا جيدين على مستوى التمرير والاستحواذ على الكرة، وحافظنا على الاندفاع الهجومي في الشوط الثاني، ونجحنا في إحراز هدف التعادل ثم التقدم، بينما عانينا بعض الشيء عندما ضغط الوصل من أجل إحراز هدف التعادل، ولكننا حافظنا على الانتصار».

وواصل حديثه بقوله: «سعيد من أجل اللاعبين بشعورهم بالسعادة عقب هذا الفوز، وسعيد أيضاً من أجل الطريقة التي أحرزنا بها الهدفين من خلال التفاهم الكبير بين عمر تراوري وعلي مبخوت في الهدف الأول، وفلورين تاناسي وأشرف بن شرقي في الهدف الثاني».

ورداً على سؤال حول حظوظ الجزيرة في المنافسة على لقب الدوري، بعدما خدمته نتائج الجولة الـ21 بتعادل شباب الأهلي مع العين، والشارقة مع الوحدة، قال: «الجزيرة ودع حسابات المنافسة على لقب الدوري عندما خسرنا على ملعبنا أمام شباب الأهلي، إذ إننا لم نكن محظوظين في هذه المباراة، والأمر نفسه أمام شباب الأهلي في الدور الأول، وأمام الوصل لم نفكر في أي شيء أكثر من تحقيق الفوز، بعيداً عن أي حسابات والاستمتاع بكرة القدم».

• مدرب الجزيرة يفكر في الاستقرار مع عائلته في الإمارات في حال لم يتلق أي عروض جديدة بعد الرحيل عن الجزيرة عقب نهاية الموسم الجاري.